小編要提昇品牌帳號能見度，勢必得從「用戶想看」的角度出發，提供簡潔、精準的資訊，並強化粉絲黏著度塑造活絡的社群。

小編們都非常在意品牌帳號排名（Ranking），越高的排名意味著貼文能見度越高，代表貼文被看到的機會就越大，換言之，只要有上貼文，就是免費的曝光。因此，有效地找到好方法來提升貼文觸及並維持互動，絕對是社群經營必備的能力。

回想一下，過往很多的時間裡，我們都已經追蹤了太多的帳號。

90%的內容跟用戶有關，且是他們想看的貼文

假設平台不針對演算法做任何改變，會發生一種情況是：

一天的日常，早上起床邊吃早餐邊滑手機，然後有朋友動態、品牌訊息、廣告贊助不斷跳出，眼花撩亂的同時，竟然有一半以上沒興趣，接著一整天從早到晚怎麼滑都滑不完，接下來的幾天仍然看到兩天前的資訊，因為社群有太多資訊要狂丟給你，而真正想看的內容被推到很後面去了。

所以，你發現了嗎？

平台若不調整演算法，讓真正想看到的貼文能優先出現，這勢必會影響閱讀感受及體驗。

其實Instagram的作法，也是為了提供給追蹤者更好的使用者體驗。

當然，這樣的改變必然造成小編們困擾。但是我要認真說，

與其「討厭」演算法，不如「擁抱」演算法。關鍵是小編要對演算法的應用亦步亦趨，並且相信演算法能帶來貼文能見度的好處、以及更好的閱讀體驗。

那該如何去「擁抱」演算法呢？我自己有以下六種方式，使用過後成效不錯，也分享給你。

第一招：花時間重新檢視Instagram帳號資訊

網路世代社群媒體帳號已被視為是「品牌官網」的代表，請務必要花時間好好地寫Instagram品牌帳號資訊，將帳號名稱及資訊完整的表達清楚說明白，當用戶檢視時，不僅可在最短的時間了解你這個品牌，對你產生興趣。演算法也將判定品牌帳號受到用戶關注，將大幅增加帳號排名，進而提升貼文能見度。

舉我自己Instagram帳號為例，「奧立弗數位開箱吧」是我的帳號姓名，若有英文則建議中英文都寫上去，同時標示專業類別，像我就是數位行銷。同時在下方的個人簡介資訊欄位，記得要hashtag（標記）產業關鍵字。據悉，這樣的做法也有助於品牌Instagram帳號在搜尋引擎SEO的排名。

另外，仍然要再提醒，Instagram帳號有分「一般帳號」及「商業帳號」，發現很多自媒體經營者仍舊使用「一般帳號」在經營Instagram，建議轉換成「商業帳號」。商業帳號多了商務功能與Instagram洞察報告，可透過洞察報告瞭解每篇貼文的分析數據（如觸及人數、互動次數等）。

轉換成「商業帳號」方式快速且容易，只會花你一分鐘的時間，這邊不多做說明，請看Instagram的官方說明。

第二招：逐層操作Hashtag標記

Hashtag是Instagram其中一項非常強大的功能，也是用戶的共同語言，hashtag用的好，可有效增加互動及提升貼文能見度。 我們常可以看到比內文還多的hashtag，而根據whatagraph研究調查顯示，參與度（互動）最高的貼文通常至少11個hashtags，目前Instagram上tag數量上限為30個，實務上並不需要規劃到那樣多，這在操作上會顯得耗費時間（time-consuming），因此適量的hashtag加上有脈絡邏輯的策略就顯得非常重要。

怎麼說呢？

如同關鍵字操作一樣，越大（熱門）的關鍵字在搜尋結果頁排名上會越競爭。所以在一些受歡迎的hashtags上，那些正在成長中、追蹤數較少的品牌帳號，因其貼文按讚及分享數無法跟大品牌Instagram帳號在同一個層次上競爭，所以在hashtag的品牌帳號排名上會較為吃虧。

同時也觀察到，擁有貼文數50萬以上的、及一般通用的hashtags，在排名及貼文的互動上，對你未必有幫助，很可能會被擠到很後面去。策略性地避開那些熱門hashtag是可以的，畢竟你是要精準跟目標對象溝通，而不是跟全世界說話。

所以，為了提升貼文在hashtag排名的能見度，提供一些策略上的思考，建議可以透過級距（Think in tiers）的概念來規劃，依據在hashtag下的貼文數量，分為「獨特」、「小量」、「一般」及「大量」由下往上分四個層級，每一個級距依品牌屬性及操作習慣，建議規劃3到6組hashtags不等。

當上一個級距的hashtags貼文互動數逐步增加獲得一定的互動，策略性的增加或置換hashtags往下個級距前進，從獨特／小量逐步到一般級距，持續累積互動數，直到有實力挑戰世界級的hashtag。

第三招：引導用戶跟你私訊互動

粉絲想跟品牌私底下互動，這個動作甚至比按愛心、留言及觀看還要被演算法看重，也會綜合計算進演算法，決定貼文是不是可享有更高的觸及率。因此，建議可用引導的方式讓用戶願意私訊給你。

一個小撇步是，先主動私訊給常跟品牌互動的粉絲。

舉例說明：「嘿！有注意到最新的貼文嗎？」、「這個最新優惠，無法不讓你知道」「你知道嗎？我想這個你一定會喜歡」等。像朋友般的call to action。因為這些粉絲本身就喜歡這個品牌，很自然也會私訊回覆，如此一來不僅可以提升品牌排名、提升貼文觸及，更可以藉此培養鐵粉。

從過往經驗上，判斷目前Instagram帳號排名的權重：私訊 > 收藏 > 按愛心 > 觀看。雖然私訊很被演算法看重，但還是要再次提醒，私訊的最高指導原則還是要「適量推送」，避免大量的私訊造成粉絲困擾。

第四招：讓用戶願意回饋留言

社群環境是互相交流的平台，因此讓粉絲願意主動留言永遠是社群平台上唯二不敗的經營方式。 所以勇敢地在貼文中提問吧！盡量與粉絲維持留言互動。以下整理歸納我自己常問的方式：

方式一：粉絲可共同參與的問題

「真心分享不藏私，覺得有用要喊出聲喔！」

「若有遺漏沒講到的，歡迎幫小編補充啊～甘溫～」

方式二：試著請粉絲分享他的想法

「也歡迎留言或私訊分享給我，我會很開心的」

「有什麼其他的秘訣嗎？來！推薦給小編我」

先丟球給用戶，讓用戶不自主的想回答，一來一回互動就有了。

留言目前依然是提升貼文排名的關鍵指標。 試想一個情境，用戶習慣快速瀏覽貼文，在往下流覽貼文時，願意停下來並花時間留言，可見貼文是有成功地打動到粉絲的心，他們才會心甘情願留言。

第五招：利用限時動態，吸引用戶的眼球

限時動態會出現在Instagram置頂明顯處，對用戶而言享有很高的曝光機會，且觀看限時動態已是普遍的習慣。目前據官方釋出的訊息顯示，限時動態的觀看及留言會一併被計算在演算法裡面。因此，建議可適時製作一些吸睛的限時動態貼文。以下提供四種方式：

好玩、實用的教學性貼文： 各種主題的懶人包教學，做成視覺化簡單易懂的圖檔，方便追粉絲收藏。 即時、有時效性的優惠貼文： 優惠24小時就消失，給粉絲一點「時間急迫性」，時時注意品牌帳號給的小確幸。 個性化獨特性「二創」貼文： 小編可鼓勵粉絲進行品牌活動內容「二創」，並挑選具獨特性的粉絲二創內容在限時動態中曝光，讓粉絲更樂於參與品牌活動。 活用即時的互動功能，內建的提問、票選活動、聊天室等，都是好用的互動工具，也是跟粉絲一來一往最好的方式，一定經常性使用。

透過以上四種限時動態貼文方式，收買粉絲的心，當品牌帳號發了幾次限時動態後，他們一定會關注。

第六招：貼文文字越少、越精簡越好

Instagram上的原生年輕住戶天生就是視覺系動物，喜歡看有意境及個性化圖片。因此內文要夠精簡扼要，文字適度的留白，增加看圖片時的想像力。 一般我們在滑Instagram的時候會注意到圖片，被吸引後才會停下來看文字，有時甚至連文字也不看，所以過多的文字反而造成用戶不習慣。

像是hashtag也是貼文內文的一種，請謹慎下hashtag的文字，最好要跟圖文有關聯性，有時大量的標記使人視覺疲乏，難以好好讀懂。這邊建議可利用「文字雲」 關鍵字分析，找出網友會討論的品牌關鍵字詞，作為後續要下hashtag時的參考文字。

還要避免過多的自創獨特hashtag，實務上這樣特立獨行的hashtag，並無法提升貼文能見度，除非有大量媒體幫襯傳播，形成在消費者心中的印象，例如Nike的Just do it或Addidas的#adigirls。若無，請謹慎使用。

擁抱演算法：內容先決，有用、好玩、好看

談了這麼多擁抱演算法的方式，其實就是回到一個關鍵問題，請先試著思考，用戶想要在Instagram看到什麼？ 不外乎就是貼文是否對他是「有用」、「好玩」、「好看」的內容，也因此身為社群小編或品牌社群經理來說，你的內容是不是符合上述六點，社群平台本身的任務就是設計來分享與交流，大方向若從這六點思考，才有機會提高貼文能見度。

責任編輯：陳建鈞

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