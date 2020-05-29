挾東南亞赫赫戰功，華碩宣佈新人事令，由亞太區業務總經理李益昌接任PC事業群操盤人，掌管2,000多億元生意，他有何戰功？

加快培養新生代經營者！華碩5月28日發佈最新人事令，集團內事業體規模最大的「個人電腦事業總部總經理」負責人選，將由系統事業群亞太業務總部總經理李益昌接任，由於是未滿50歲青壯派，意味華碩經營團隊再年輕化。

華碩發佈最新人事令，「個人電腦事業總部總經理」負責人由系統事業群亞太業務總部總經理李益昌接任。 李益昌LINKEDIN

業務資歷深厚，歐亞累積戰功

李益昌從華碩業務系統歷練出身，1997年加入，服務超過23年，過去曾派駐歐洲擔任區域銷售負責人，熟悉英國及北歐業務，隨後又轉任至東南亞，建立赫赫戰功，包括成功讓華碩筆電品牌紮根印尼，以36%的寡佔市佔率，大步拉開跟聯想及宏碁差距。

華碩筆電在東南亞穩居第一名。 asus

李益昌挾戰功於2015年升任亞太業務總經理，管理範圍擴大至菲律賓、印尼、馬來西亞、印度、緬甸等地區，儘管東南亞各國民情風俗差異大，語言更複雜，但他嫻熟東南亞通路生態，掌握各國消費特性，行銷業務手腕靈活，任期內成功推動華碩筆電品牌躍居東南亞筆電一哥，甚至導入ZenFone手機等新產品線也成功打造傲人成績，2019年亞太區是華碩營收佔比最大的區域（編按：41%），肩上戰績無數。

由於能力獲得高層認可，李益昌將接掌華碩個人電腦系統事業群這個年營收規模超過2,000億元的部門，這也是華碩集團規模最大的事業體，更讓這次負責人上任消息備受矚目。

挾東南亞戰功，李昌益躍居PC操盤人

李益昌在屢建戰功下，華碩共同執行長許先越及胡書賓兩人29日發出共同聲明，強調華碩正面臨產業挑戰，全力推動數位轉型、AIoT（智慧物聯網），建構以消費者為中心的新數位經濟，此時個人電腦產品更需從市場動態及消費者角度來調整產品，故將升任李益昌負責PC的產品企劃與管理。

華碩共同執行長許先越（右）與胡書賓（左）指派李益昌擔任PC部門負責人。 王郁倫攝影

「以李益昌多年來在亞太及歐洲的豐富行銷及市場經驗，非常瞭解消費者需求的體驗，相信在新的工作職務上可以帶動團隊規劃更符合及貼近消費者需要的產品，除此之外，也期待能協助我們一起推動及促進PC事業群的持續再造及變革。」許先越與胡書賓共同表示。

根據人事令，李益昌將於6月1日走馬上任，由於他未滿50歲，使華碩經營團隊再青壯化。據了解，華碩為提高競爭力，內部正展開經理人培訓計畫，期望積極選拔具潛力的中生代接班人才，建立「準接班人才庫」，未來或將看到更多華碩人力部署消息出爐。

責任編輯：蕭閔云