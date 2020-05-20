面子重要還是裡子重要？華碩19日主動向檢調舉發採購部門弊案，為什麼他們家醜不怕外揚？

台灣PC品牌大廠華碩傳出採購弊案，在華碩主動向檢調通報下，19日下午檢調前往關渡總部發動搜索，帶回兩名採購部門員工進行調查，華碩20日證實此事，內部稽核程序中，因而發現某同仁行為異常及不合常規交易，所以主動通報，目前警方調查，粗估涉及金額9,000萬元。

採購弊案屬企業醜聞，為何華碩主動通報檢調，不怕讓外界周知？「相對某些企業面子重要，我們比較務實，更希望藉此把內控制度改善到更好。」華碩內部同仁透露，很多內部調查無法透過企業展開，藉由公權力可以瞭解更多細節，期望改善採購流程，增強稽核內控制度。

華碩關渡總部遭檢調搜查採購弊案。 華碩

華碩年營收超過3,500億元，筆電一年出貨千萬台，主機板及顯示卡銷售量也數千萬片，其中任一個零件採購規模都相當龐大，若能幫公司省一美元，換算起來都是千萬美元的利潤，但另一個角度來說，若收取不法利益，金額也相當誘人，也因此採購部門不僅承擔高業務壓力（價格波動），道德考驗也相對其他部門高。

據調查，華碩此次檢調搜查的兩位採購部門員工層級不高，一為張姓課級經理，二為陳性專員，主要負責網路模組、鏡頭模組、周邊等零件採購，後續是否有共犯結構仍待檢調調查。

華碩每年內部稽核，主動通報不法已是多年內部文化，沒有一般企業「家醜不外揚」的鄉愿，2014年也曾主動舉報多媒體部門研發經理向零件廠商索回扣案，對不法行為零容忍。

華碩發言系統指出，定期執行集團內部稽核及內部控制的查核程序，因發現採購部門某兩位人員的行為異常及不合常規之交易安排，故申請由檢調單位調查釐清事證，華碩將配合調查程序進行。

華碩筆電一年銷售上千萬台，零件數量龐大。 攝影／侯俊偉 ©Shopping Design

華碩內部指出，透過定期稽核，可以不斷補強內控，經過此事也會再討論如何優化內控，不過，最終不論企業內控制度多重要，人的本質仍是最關鍵源頭，因此，華碩也會從最初人才招募重新檢視把關，期望找到符合企業文化謙誠勤敏勇的同仁。

責任編輯：陳映璇