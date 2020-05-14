三竹是台灣最大非電信業企業簡訊發送商，2019年總計發出16.7億封簡訊，占全台50億通簡訊生意中約32%市占率，近來中華電信預告調漲網外簡訊費率。

三竹資訊5月8日重大訊息指出，受到中華電信合約4月底到期，客戶告知2020年度新合約要調漲「網外簡訊發送費用」，導致三竹簡訊業務營業成本增加。

三竹粗估，若以首季簡訊發送量預估，假設沒有與其他電信業者介接簡訊，將使簡訊成本暴增12%。以三竹簡訊業務毛利率16～17%推算，成本激增12%，扣掉營業費用等同於沒賺頭，然而簡訊又是三竹營收76%的金雞母。

「這是假設其他電信業者都沒簽約的狀態，但實際目前已經簽妥第三家電信商，第四家洽談中，預計最慢1～3個月可以完成。」三竹資訊副總林志鴻說，未來簽訂新電信商，勢必會公告談定合約。

不想再虧！中華電信調漲網外簡訊費率

三竹是台灣最大非電信業企業簡訊發送商，2019年總計發出16.7億封簡訊，占全台50億通簡訊生意中約32%市占率，發送量僅次於四大電信業者自行發送量（約占35%），2019年三竹只跟中華電信及遠傳簽訂合約，目前已知2020年5月起中華電信漲價，而遠傳沒有跟進。

中華電信是三竹主要簡訊供貨商，將在5月起調漲「網外簡訊發送費用」。 shutterstock

據了解，中華電信是三竹主要簡訊供貨商，遠傳占比次之，每年會簽訂一年合約量簡訊，網內網外以往是統一價，網外由於有「電信資費中簡訊網外費用每則0.8元」的規範，假設中華電信發出的簡訊收受方是台灣大門號，則中華電信需支付0.8元跨網接取費用給台灣大，導致網外簡訊服務沒有賺錢，靠網內簡訊補貼，如今中華電信決定不要補貼網外簡訊，等於網外網內簡訊向三竹收不同費率，導致傳輸成本大增。

「為提供消費者服務，2020年我們不會對企業客戶漲價格。」三竹估計，若沒有串接中華電以外電信業者的話，這波漲價單季（以首季發送量預估）要損失2,665萬元，相當一年少賺1億元。不過這個最壞狀況其實不會發生，因為四大電信業者，三竹已經談妥三家。

三竹採兩對策：增電信夥伴並號召協商

面對大供應商漲價，三竹有兩對策，首先是加速與其他電信業者介接，讓系統智慧介接分流，也就是說，讓遠傳門號用戶透過遠傳發簡訊，中華電發中華電門號用戶，如此的做法可以降低跨網費問題，但關鍵是系統準備好。同時，舉例若中華電信用戶在訊號不好的地方，為送達簡訊，部分仍必須透過網外電信業者基地台傳送，此時0.8元跨網費用還是得照交。

手機簡訊為爭取最大用戶，20多年卡在0.8元跨網簡訊費用問題未解，導致無法與網路訊息如line企業訊息服務相競爭。 slyellow via shutterstock

其次是，由於企業簡訊發送管道日益增加，手機簡訊為爭取最大用戶，20多年卡在0.8元跨網簡訊費用問題未解，導致無法與網路訊息如line企業訊息服務相競爭。因此，三竹也計劃發函NCC（國家通訊委員會）及電信協會，期望主管機關或公協會出面號召協商降低網外簡訊成本。

最終三竹需要面對兩大挑戰，首先是跟遠傳等非中華電信商談簡訊年約，由於各家電信業者收費不一，必須視採購用量議價，法人預估勢必難以如三竹原集中向中華電信採購有優勢，其次是隨即時訊息業者參戰，如何盡快壓低每通發送成本，擴大企業用量將是當務之急。

對於三竹的成本增加埋怨，中華電信13日回應，與三竹資訊公司為因應市場情勢，經雙方商業協商，已簽訂新年度之契約，並據以執行。

漲價風波看似平息，但網外簡訊費率調整會不會造成蝴蝶效應，還很難說。

責任編輯：陳映璇