口罩實名制3.0上路，各大通路包含7-11、全家、萊爾富、OKmart以及寶雅都將開賣口罩，價格多少、怎麼賣，有什麼優惠？一表整理開賣重點。

6月1日是第九梯次口罩實名制3.0預購日，但政府開放即日起各大通路可賣口罩，不免讓人懷疑：還要App預購嗎？小編彙整各大超商門市最新口罩優惠方案比一比，發現超商現購可省7元運費，提領也更即時，若有會員或支付工具還能更便宜！

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統一超7-ELEVEN身為超商龍頭，宣佈6月1日下午三點起開始口罩「預購」，注意是預購而非現貨喔！口罩實名制預購服務將在1日下午15:00起至6月6日23:59止，開放門市臨櫃預購盒裝醫療口罩，每盒50入售價250元，限量2.5萬盒，搭配「3大支付立折5%」優惠活動，使用icash2.0、icash Pay、OPEN錢包等支付工具結帳，更享每片口罩不到5元的超值價。

小七也表示，預購後要有物流時間到貨，所以時間會在6月6日後按照預購時間先後提貨。

若想現買現拿口罩，全家、萊爾富則是最快管道，全家表示，6月2日起全台門市會陸續到貨，銷售50入299元口罩，盒裝銷售不拆賣，若是全家會員還能現折50元，變成249元。

萊爾富則承諾是6月2日凌晨起就能開賣，每盒口罩50入售價299元，對於會員沒有更多優惠，萊爾富強調是因為採購的口罩是經過滅菌程序，成本比對手更高，因此售價299元沒再優惠，第一波限量2萬盒，後續不排除增售兒童口罩。

OKmart則是6月1日起，銷售小包裝口罩，先是推出醫療級5入口罩預購活動，現OKmart會員，每包25元，預購成功可在6月5日取貨，另外6月3日起還會增加醫療活性炭等級口罩單片現貨，防護級數更高，近期宣佈售價，而含單片與5入包裝，公司方面表示總計準備了8萬片銷售。

在量販通路部分，寶雅表示目前已備好第一批100萬片的醫療級口罩，其中包含婦幼兒童款式，將於6月4日起陸續抵達全台寶雅門市。

寶雅所販售口罩目前為一盒50入，共299元。在購買方式方面，目前不提供預購服務、開賣後也不會有限購的規定。

家樂福則表示，目前已備好1萬8千包醫療級口罩，於6月1日開始在全台量販店開賣。

這1萬8千份包口罩分有一盒5入/79元以及較小型口罩的一盒7入/69元等不同分裝方式。家樂福並表示，由於數量有限，每人限購一包。

責任編輯：蕭閔云