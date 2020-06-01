鴻海劉揚偉、佳世達陳其宏、電電公會李詩欽面對面，探討從疫情爆發到趨緩的6個月間，產業發生什麼改變？在疫情催化下，未來又有哪些事會發生？

「疫情讓我們回不去了！」

在2020年，一場措手不及的新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎），讓每一個人、每一間公司、每一個國家都發生翻天覆地的轉變，是被迫也好、主動出擊也罷，世界已經今非昔比，開始走入「後疫情時代」。

在資策會產業情報研究所（MIC）舉辦的第33屆春季線上研討會上，鴻海科技集團董事長劉揚偉、佳世達科技董事長暨執行長陳其宏，以及台灣區電機電子工業同業公會理事長李詩欽面對面，探討從疫情爆發到趨緩的6個月間，產業發生什麼改變？在疫情催化下，未來又有哪些事會發生？

這場高峰論壇採線上形式進行，由MIC所長詹文男主持（左），李詩欽（左一）、劉揚偉（左三）和陳其宏（左四）參與。 MIC

疫情最快8月停燒？產業復甦看「消費者」

MIC所長詹文男就三位「重量級人物」在產業內的觀察，拋出第一問：疫情究竟會延續到何時？

綜合他們的觀點，雖然疫情在亞洲爆發較早的國家已經趨緩，但美國、歐洲和不少第三世界國家仍正處「高峰期」，最快將延燒至6月底至7月初， 最慢得到8月，但若要真正地完全控制，還是得等疫苗問世 。

「重點還是得看美國，美國最嚴重時每天確診人數占全球30到40%，即便如今已經降至不到兩萬人，但仍占全球的20%，」李詩欽說道。

陳其宏認為，無論各行各業，今年第一季受到衝擊已是不爭事實，但歐美疫情尚未明朗，下半年的不確定性更高。若以ICT產業為例，上半年的營收和訂單，過去往往占全年的45%、下半年則占55%，如今得稍微悲觀一些，下半年的成績或許頂多只會和上半年齊平。

「產業何時復甦，取決消費者的信心何時回來，」劉揚偉總結道。

貿易戰、疫情夾殺，供應鏈移轉的「三道錦囊」

早從2013年開始，避免自身成為動盪局勢下的「犧牲者」，台灣電子廠已經開始慢慢把在中國設的工廠遷回台灣、甚至遷往東南亞，這一趨勢在中美貿易極度緊張的2019年達到巔峰。

詹文男針對此情此景，再拋出第二問：在疫情催化下，供應鏈會再發生什麼變化？

「在中美貿易戰、疫情的夾擊下，大家會進一步考慮風險要怎麼分散。」陳其宏表示，「全球化供應」思維，在短時間內還不會迅速改變，因為要走向「區域化供應」得耗費大量成本，不可能一蹴而成，得見招拆招。

若以佳世達為例，則有「三道錦囊」策略。如今工廠在中國碰到問題，第一道錦囊是事先把台灣生產線佈好，馬上移回台灣，但考量到台灣成本高；第二道錦囊則是移至東南亞。當貿易戰打到後期，則有可能釋出第三道錦囊——美國在地化，得和美國在地夥伴合作用最快的方法，在機場、港口附近快速組裝。

中美貿易戰和疫情夾擊，讓過去多在中國設廠的台灣電子公司紛紛轉移陣地。 shutterstock

然而，美國早在2013年就圈出「low-cost countries」，其中包含中國大陸在內，共有14個國家，近年全球供應鏈開始逐漸從中國大陸移往其他成本較低的國家，其中以越南和台灣最多。

雖然「在地生產」成為必然，但仍有諸多條件待克服。李詩欽表示，相較之下，供應鏈受到這一次疫情的「驚嚇」，面對突然其來的「完全停擺」，「備更多庫存」這種臨時性的調整比加速工廠轉移更重要，「redundance（過剩）勝過reshoring（轉移）。」

COVID-19取代CEO推動數位轉型，台灣優勢在「人才」

「真正推動數位轉型的不是CEO，是COVID-19。」

這一句話，近期在網上瘋狂流傳，讓人有些哭笑不得，被環境強迫推動也好，還是提前預防也罷，真的讓企業都「不得不」開始動起來。

詹文男為此拋出最後一問：企業怎麼把握機會開始數位轉型？要「超前部署」，又該往什麼方向思考？

「很多大企業都在嘗試數位轉型，但在疫情之前，有些統計資料告訴我們，七成都失敗、只有三成會成功，主要原因是CEO沒有決心，但有疫情後，CEO開始有決心了（笑），這是非常好的契機。」劉揚偉說道。

對於單單一個事業體，員工人數就達10萬的鴻海來說，數位轉型是相當龐大的工程，但劉揚偉表示，鴻海已經攜手知名的顧問公司，開始執行所謂的「富士康1.0」到「富士康3.0」的轉型。

「 如果從整個台灣資源角度來看，台灣唯一擁有的資源就是人 。」劉揚偉以衛福部部長陳時中這次在抗疫期間的表現舉例，他能讓台灣甚至是國際都信服，重點是他的思維。

台灣在過去30～40年創造許多經濟奇蹟，但主要都是以「生產」為主，當環境正在改變，產業思維也要改變。

當中國、東南亞市場早已經不差錢、不差人，只差經驗，資源有限的台灣優勢就在「人材」，特別是在疫情和5G的疊加下，數位轉型、WFH（work from home）⋯⋯成趨勢，善用才能發揮優勢，這是台灣未來一個非常重要的機會。

鴻海集團董事長劉揚偉表示，未來5到10年，鴻海將以「3+3」為方向：電動車、數位健康、機器人三大產業，以及5G、AI、半導體三大核心技術。 蔡仁譯攝影

然而，李詩欽坦言，就電電公會觀察，占會員絕大多數的中小企業離真正走上數位轉型，還有一段路要走。

在如今的局勢下，疫情讓所有人「回不去了」，未來都得往三個方面思考。

首先是「科技和人文融合」，像是台灣靠數據、靠系統解了不少疫情問題，其實裡面有都人性的考量；再來是「工作和生活融合」，疫情過後，可能很難像以前朝九晚五，也很難像Twitter一樣一輩子在家工作，每個人都得找到其中的平衡點。

「這次疫情讓台灣形象再次登到國際舞台，得知不易。」李詩欽指出，最後一個融合，是「科技和醫療的融合」，在這個時間點推動，台灣或許有機會從「經濟奇蹟」到「防疫奇蹟」，未來再走向「醫療奇蹟」。

責任編輯：陳映璇