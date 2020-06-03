新冠肺炎的衝擊，臺灣自行車輸出業同業公會將於6月9日舉辦臺北國際自行車創新設計奬項線上直播座談會，透過直播將實體座談搬上網路平台，創建產業學習新風貌。

數位轉型不僅是一項策略，更是整個新形態商業模式的變革。許多產業隨著新冠肺炎的衝擊，更加速了投入數位轉型的行列。對此，臺灣自行車輸出業同業公會發揮領頭羊精神，於 6 月 9 日舉辦「臺北國際自行車創新設計奬項線上直播交流座談會」，以新思維結合自行車能量產業，為傳統產業創造轉型升級的另類線上學習機會。

帶頭踩線，尋找產業拓展方向

近年來環保意識抬頭與健身觀念盛行，台灣的自行車產業亦於這股風潮中進行轉型升級，積極朝向電動化與智能化發展。自 2012 年貿協與公會委託 iF 辦理「台北國際自行車展創新設計獎」更是吸引業界人才一展身手，鼓勵公司全力發展的創新交流舞台。

然而，面臨全球疫情爆發不僅重創國際自行車市場，大型展覽與交流活動也因此停辦，導致許多企業不只面臨生存危機，也喪失與同行交流的機會。因應現況，公會率先提出替代方案，透過線上直播將實體座談會搬上網路平台，不僅強化產業學習新風貌，更創建另類企業訓練模式。

「直播作為一種單方向為主的娛樂，許多人對於網紅直播並不陌生，但這項技術其實也可以用於產業同行之間的業務對談和技術分享。」臺灣自行車輸出業同業公會張蕙娟秘書長表示，身為產業公會的踩線者，公會的職責便是帶領企業一同開創各種嘗試和改變，讓企業從中找到適合自身的市場定位和發展方向。除此之外，公會於當天推廣「逆風超車‧世代前行」免費線上教育平台，藉此協助業者推動數位化交流、數據化轉型，以適應當今瞬息萬變的全球環境。

超前佈署，創造永續經營市場

環境的快速變遷促使傳統產業走向創新轉型，世代的交替則為既有消費市場帶來重大變化。張蕙娟認為，產業的永續經營不僅需要依不同世代的消費族群開發相對應的商品，更需要掌握未來消費者的需求取向以超前佈局搶占先機。

「在現今的自行車消費市場中，出生於戰後嬰兒潮的 X 世代重視產品的安全性與健康效益，被稱為千禧世代的 Y 世代則注重於個人風格的展現與客製化。然而，我們對於尚未完全進入消費市場的 Z 世代仍未有足夠了解，隨著 AI 科技發展，他們的需求取向將超乎我們當前對於自行車的產品想像。」因此，培養潛在消費族群亦是開拓未來市場的一大指標。

左圖: 臺北國際自行車創新設計奬項線上直播交流座談會 / 右圖:《How to Win the 21st Century Consumers XYZ跨世代剖析》 臺灣自行車輸出同業公會提供

為協助國內自行車業者度過當前難關，並於疫情過後再創國際亮眼成績，公會不僅分享 d&i 創新要訣，更分享企業於消費者市場的行銷關鍵策略。此外，得獎作品的設計講評亦是本次座談會一大主題。透過解析成功案例，期望業者能從中吸取經驗，開拓台灣自行車產業另一個百年事業的開始。

敬邀您參與 : 「逆風超車 世代前行」 d&i 線上直播分享會

活動時間 : 2020 / 6 / 9 (二) 下午 14:00 - 17:30

活動連結請洽 :【臺灣自行車輸出同業公會官方粉絲團】請點此

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