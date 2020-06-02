零售戰爭開打，全聯成假想敵。量販店二哥家樂福2日宣佈併購台灣惠康，吃下頂好超市及Jasons頂級超市，升級超市二哥，緊追全聯。

量販店二哥家樂福加速拓點，6月2日震撼宣佈以9,700萬歐元，相當32.31億台幣，併購台灣惠康股權，交易包括199家頂好Wellcome超市、25家頂級超市Jasons Market Place，在今年底完成收購後， 家樂福喊出將成為台灣第二大超市，僅次於全聯。

家樂福從量販跨足超市，收購頂好、Jason超市據點

根據經濟部統計，台灣量販店市場已連續14年成長，但超市、超商成長速度更快，為加速朝零售市場的全通路領導品牌發展，家樂福從量販市場征戰超市領域，2日拋出震撼彈，宣佈已跟香港怡和集團牛奶國際控股有限公司（Dairy Farm）簽約，收購其位於台灣的惠康百貨公司股份。

消息傳出後，牛奶國際股價上漲約3.4%。牛奶國際旗下同時還經營台灣的IKEA宜家家居、中港澳星的7-11等國際零售品牌。

家樂福過去就有69家便利購門市，爭取小家庭商機，分店數約佔家樂福全台據點一半，如今更直接收購頂好跟Jason超市，加速倍增門市數量。

根據家樂福提供頂好與Jasons超市合計營收129.9億元來說，約與美聯社去年營收121億元相當（因惠康是以歐元換算稍有匯差變數），同位於超市第二名，而老大哥全聯則以1,400億元左右營收及超過千家門市遙遙領先。

12個月後，頂好招牌將消失在你身邊

根據台灣惠康登記，目前資本額8.5億元，在台灣有224間超市分店，其中包含199間頂好Wellcome超市及25間頂級Jasons Market Place，頂好目前是台灣第二大超市通路。

蔣曜宇製表

家樂福表示，在這次交易中，還包含物流中心的資產及土地，台灣惠康百貨2019年營業額約為3.9億歐元，相當129.9億台幣。

較震撼是，家樂福透露，計畫年底完成股權交易，隨後12月內，會全數更換頂好Wellcome品牌，Jasons品牌也會轉為「 家樂福頂級超市 」，換言之，在台發展33年的頂好品牌「頂好Wellcome就在你身旁」將走入歷史。

超市與量販店的併購通常被併方都會消失，近年最知名是2015年全聯4.5億元併購松青超市，而隨全聯近年加速展店，目前以超過1,000分店、年營收超過1,400億元，穩居超市霸主。

家樂福集團目前在台灣有137家分店，其中包含69家便利購超市。在惠康224間分店加入下，規模將快速來到361家分店，家樂福集團在台灣2019年營業額19.68億歐元，相當655.54億台幣營業額（官方公佈去年稅前獲利約2億歐元，營業利益8,300萬歐元），若加上惠康營收，營收規模將擴張為785.45億元。

家樂福說，藉由此次收購，家樂福集團將可以加速台灣超市展店，站穩台灣超市通路市占率第二大通路。未來頂好跟Jasons超市分店將加入家樂福集團，共享商業策略及採購優勢，家樂福集團也會持續增進營業密度及優化成本結構。

責任編輯：陳映璇