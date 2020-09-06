以發展「慢性病管理與臨床流程優化解決方案」為志向的天樞健康，其背後的幕後推手，是一位名副其實的跨界人才－吳博儒。

吳博儒頂著台大醫學院、美國紐約大學畢業的光環，卻意外走進資訊產業闖蕩，多年前，一封來自學妹的 email 以及工研院的邀請，讓他從美國返回台灣，並悄悄地展開往後的創業之路。

天樞健康創辦人吳博儒。 天樞健康提供

提出醫療科技解決方案：以台灣為立基點、放眼美國市場

大約是在2006、2007年，工研院希望深耕「智慧醫療」領域，並持續進行 eHealth 與 Tele-Healthcare 等計畫，但卻發現科技專長領域人員難以與醫療專長領域人員進行溝通，以致於相關產品常常無法符合醫療服務端預期需求，「因此他們希望找尋跨領域人才，盡快解決團隊內部的溝通與協調。」吳博儒侃侃地說起過往。

待在工研院的那些年，吳博儒看見美國對於數位醫療解決方案的需求興起，這促使他思考：國內的醫療服務有哪些優勢能與美國相輔相成？

2015年，他帶著工研院的計畫隻身前往 Stanford，並花了半年的時間觀察當地市場。吳博儒分析美國醫療產業的痛點，當地要求大型醫療機構必須全面電子化，包含裡頭的資料、行為和流程，但卻缺乏一個好用的工具負責管理這些電子病歷。「我們發現其中一個很好的市場機會點。」創辦人解釋，台灣在數位醫療的軟硬整合其實走得比美國還要快，這是我們的優勢所在；不過礙於市場規模太小、法規限制等原因，台灣在數位醫療領域無法走得那麼順暢。綜合以上考量，若先在台灣研發相關服務與進行驗證，再把服務導進美國的市場，將不失為一個創業項目。

因此，2016 年吳博儒回歸工研院、並向院長提報半年以來的觀察。不僅如此，這一次他想要自己創業，目標是提出符合美國市場需求的數位醫療解決方案；而之所以一開始就將公司設立在美國，便是希望盡可能接近目標市場、方便與當地的醫療體系聯繫，也有助於日後在當地發展；而台灣市場則發揮人才、技術研發優勢，專門負責前期的市場驗證，「我們是由台、清、交工程背景的技術團隊組成。四分之一的成員都具有醫療背景，當中還有留美的專業醫護人員。」

天樞健康團隊合影。創辦人吳博儒（前排中）。 天樞健康

鎖定「慢性病」：提高早期發現與治療的可能性

吳博儒表示，團隊選擇專注在「慢性病」相關方案，理由是慢性病一般具有較長的潛伏期和病程，患者在早期階段難以察覺異樣；因此等到患者得知慢性病的存在，往往已經到了後期，不但難以治癒，還要承擔後續龐大的醫療照護開銷，這也是為何美國市場每年都要投資「兆元」的醫療資源在成人慢性病治療上。

「我們看見了其中的商機，透過結合軟、硬體開發，落實『早期篩檢』與『自我照護』。」團隊現階段以開發App的方式，分別針對患者端、醫護端（醫生、個案管理師、治療師等）、醫院管理端（成本控管等）設計因應服務支援，「經由分析病患行為數據，幫助醫療團隊為患者擬定個人化的治療方針，提升疾病管理成效與增強個案管理作業效能，一方面提高病患的就診體驗與品質，另一方面降低醫療人員的工作負擔與風險。」

天樞健康資訊科技一開始決定先從「急性中風」著手，因為其風險最高、設計方案最複雜、平均花費金額最高，但以現實情況來說，願意使用、相信的醫院不多，所以在第二年，只好退而求其次，改做慢性肺阻塞(COPD)，他們在台灣與一般診所配合，引入肺阻塞疾病的簡易篩檢器材，希望從基層醫療開始把關、杜絕誤診的憾事發生，「肺阻塞疾病的特點為誤診率極高，早期發現可以及早控制、改善；一旦發展到後期就容易轉為急性症狀，一發不可收拾。且（肺阻塞）從早期發現到晚期發現的過程，每位病患須花費的成本會差很多。」吳博儒提到。

除了希望改善醫院困境與病患體驗，吳博儒也認為，這項服務將吸引醫療保險公司的目光，「站在保險公司的立場來想，可以減少投保人的住院風險與負擔。」不過，美國現在對於國外引進的產品審核標準越趨嚴格，團隊必須先確保「慢性病管理與臨床流程優化解決方案」之營運模式可行，才有機會攻進美國市場。

「目前先在台灣進行一系列的概念驗證。到今年為止，我們的收益都來自SaaS模式，收取資訊使用費及軟體授權費。」創辦人補充，App模式只是暫時方案，團隊一直都以提供完整平台服務為終極目標。

疫情打亂計畫？但另一方面催生智慧醫療發展

天樞健康資訊科技在去（2019）年六月獲得國發基金天使投資方案50萬美金，今年原本要啟動A輪募資600萬美金，同時找尋美國的合作對象與投資者，但一場突如其來的疫情打亂了所有計畫。即便如此，創辦人仍樂觀看待，且認為早在疫情發生前，美國就已經準備進入智慧醫療的戰國時代，COVID-19反而能催生智慧醫療發展。

吳博儒期待：「希望未來能成為數位醫療完整解決方案供應商(Digital health total solutions provider)，提供開發、驗證到初期在地部署的一條龍服務。」

天樞健康的下一步目標是尋找美國的合作夥伴，進行在地化部署與驗證。 天樞健康

創業快問快答

Q：最常被客戶或投資人問起的事情？您會如何回應？

最常被問到的問題是:公司 IP 如何保護？如何避免服務上線後被抄襲？

A：跟醫療的各項解決方案基於各種法規限制與臨床人員專業養成背景的習性，它的市場進入障礙原本就高，相對的先行優勢也更明顯。除此因為醫療服務之資訊取得門檻極高，先行進入市場後可取得服務相關特有資訊後的再優化，可以避免後進抄襲者的挑戰。

Q：長遠來看，公司想成為一家何種類型的公司？下一步的目標是什麼？你們如何完成？

我們希望未來能成為數位醫療完整解決方案供應商(Digital health total solutions provider)。針對數位醫療的解決方案能夠從探知市場需求後，提供從開發，驗證到初期在地部署的完整服務的公司。

下一步目標是將目前在台灣已進行初期驗證完成之解決方案尋找美國的合作夥伴進行在地化部署與驗證。

目前正在與美國某些醫療機構正在洽商中。

Q：要達到下一步目標，團隊目前缺乏的資源是？

目前需要尋找有美國數位醫療經驗的投資夥伴，可以加速我們進入美國市場的腳步。

團隊資訊

公司名稱：天樞健康資訊科技股份有限公司

成立時間：2016/4/30

產品名稱：慢性疾病數位醫療解決方案 & 臨床流程管理決策支援輔助

上線時間：2019/7/1

團隊人數：19名

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