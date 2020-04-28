勁敵「小藍杯」瑞幸咖啡隕落後，星巴克也宣佈攜手紅杉資本，大舉加速在中國的數位化服務投入。

勁敵瑞幸咖啡才剛剛隕落，星巴克便立刻宣佈攜手中國投資者紅杉資本，協力加速這位咖啡巨頭的數位轉型之路。

成立於2017年的瑞幸咖啡，成立之初便以打倒星巴克為號召，短短3年內門市便超越星巴克，成為中國店數最多的連鎖咖啡業者。就在星巴克看似危急之際，瑞幸咖啡卻爆出捏造財務的醜聞，小藍杯擊垮星巴克的願景頓時破滅。

星巴克表示，透過與紅杉資本的合作，將憑借數位化分析、建模和決策能力尋求解決方案，探索在零售業務中各個層面導入數位化技術的可能性。同時面對不斷成長的中國業務，將運用機器學習與智慧預測工具強化前後台業務，優化供應鏈及庫存管理技術。

兩者在聲明中提到，除了加速數位轉型、推動中國零售產業革新外，他們還將聯手中國新生代餐飲業者投資或商業合作。星巴克中國執行長王靜瑛（Belinda Wong）指出，這份夥伴關係將讓星巴克得以接觸中國活力充沛的科技企業家，為中國客戶帶來有價值的創新。

投1.3億美元建產業園區，星巴克在中國推動咖啡智慧製造

自1999年在進軍中國後，20餘年期間星巴克的門市已達到4,200間，涵蓋當地177座門市，已然成為中國民眾品嚐咖啡的重要管道之一。

星巴克在中國去年也牽手阿里巴巴，夥同餓了麼、盒馬鮮生、淘寶、支付寶等服務展開全方位合作。 阿里巴巴

儘管有著家大業大的包袱，星巴克在發展數位化服務上仍不落人後，其App一度霸佔美國行動支付龍頭，使用人數比Apple Pay、Google Pay等服務都要來得多，足見其App服務的成功。

即使聚焦中國國內，2018年星巴克也曾牽手電商巨頭阿里巴巴，展開全方位新零售合作，夥同餓了麼、盒馬鮮生、淘寶、支付寶等多個阿里巴巴旗下品牌與服務，運用其強大的物流能力與數據分析，提供消費者更便利的咖啡服務。

今年3月時，星巴克也宣佈在中國投資1.3億美元，成立咖啡創新產業圈，運用最先進的咖啡烘焙、智慧倉儲物流技術，在當地建立一個咖啡製造園區，也進一步推動中國的智慧及永續咖啡製造產業的發展，這同時也是星巴克在美國以外最大的生產投資，並且是亞洲的第一例。

於日本開設新概念店，從咖啡廳轉身辦公空間

走出中國，上個月星巴克也在日本推出最新的概念店SMART LOUNGE，這是星巴克於日本開出的第三家概念店，位於高輪Gate Way站的這間全新店面，主題聚焦在為上班族打造一個可作為共享辦公空間的獨特場所。

概念店內擁有多種不同的座位設計，以滿足上班族不同的辦公需求。 星巴克

儘管星巴克早已是廣受斜槓青年、自由業者喜愛的工作場所，但熙來攘往的人流、顧客的閒聊交談總是令人有些難以專注，星巴克遂推出此概念店，創造一個介於WeWork與傳統咖啡廳之間的辦公空間。

SMART LOUNGE 3月23日在正式開幕，在人流眾多的車站開設的這間概念店，裡頭劃分了不同的座位區，有會議圓桌般的多人座位、普通的單人座位、類似辦公桌的小隔間，以及最獨特的，完全隱密的付費包廂STATION BOOTH，提供上班族心無懸念投入工作的小天地。

概念店內甚至有獨特的小型包廂，按時計費提供民眾全心投入工作的小天地。 星巴克

就如近期在中國、日本推出的新合作、新服務，星巴克對於嘗試新的商業模式從來不倦怠，即使競爭對手才在眼前摔了一跤，這位咖啡領域的老大哥依然沒有停下來喘口氣，不停歇地向前邁出腳步。

資料來源：CNBC、Forbes、星巴克

責任間疑：蕭閔云