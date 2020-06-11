根據行政院提出的防疫科技3面項：「預防、檢測和治療」，科技部再結合4領域，並釋出超級電腦算力，鼓勵全國學研團隊共同對抗COVID-19。

台灣整合口罩、呼吸器產業國家隊，妥善掌控物資需求、開出亮眼的防疫果實。但面對新冠狀病毒疫情（COVID-19，俗稱武漢肺炎），想在長期抗戰中取勝，得有源源不絕的補給。我們做好準備了嗎？

「科技部扮演的角色，是透過研究能量來試圖解決防疫缺口，或是補強做得不夠的地方，」時任科技部政務次長許有進表示。

科技部防疫三部曲：短期研究提案，中、長期組研究中心

許有進認為，科技部需要持續鼓勵防疫創新成果出現。 蔡仁譯攝影

科技部根據行政院提出的防疫科技3面項：「預防、檢測和治療」，再加入「流行病學、防疫場域驗證、社會影響與國際科研合作」等4面向，共計7大方向，於今年3月份發出「提案召集令」，鼓勵全台學術研究圈投入防疫，提案若通過審核，將擇優提供補助。

不到100天，這項措施快速累積539件防疫提案。

許有進指出，這項計畫屬於短期作法，希望團隊提供可在半年內執行的解決方案，將現有技術運用於防疫。針對中長期防疫，科技部將規劃成立4~6個防疫科研中心，提供3~5年的「億級」經費，開放學校、醫院對7大面項提案，投入研發新冠狀病毒疫苗等領域。

實際上，科技部一直在推動學術研究轉化成果，最終成為能影響、進入市場的產品，以現行兩大補助計畫：萌芽、價創為例，當中就有參與防疫的團隊出現。

如獲得萌芽計畫補助的柏勝生技公司，開發可攜式快篩醫材，以藍光技術為基礎檢測血清IgM/IgG抗體，可於12分鐘內得知COVID-19確診結果，在丹麥嘗試的小規模臨床試驗靈敏度達90%。

來自價創計畫的勤益科技大學教授翁國亮研究團隊，擁有「全外氣循環熱交換空調系統」專利，最快可在10天內完成負壓病房建置，目前已導入秀傳醫院。

許有進解釋，經濟部是以國家力量來整合和支持既有產業，使其產生更大效益，像口罩國家隊就是最好的例子，而科技部著重於投入資源激發創新，過去以專案培育的長庚大學、台大團隊，此次就成功分離COVID-19病毒株。

端超級電腦「算力」幫忙，推動AI防疫戰隊

在防疫總動員過程中，科技部旗下的國家高速網路與計算中心也釋出超級電腦《台灣杉二號》算力與5.2萬筆資料集，提出「科技抗疫」專案，獲得IC設計廠NVIDIA、科技公司IBM、診斷檢測方案商QIAGEN及生物模擬計算廠Schrödinger等支持，免費提供開發工具與資源給研究團隊使用。

至6月1日為止，共通過49件申請案，主題涵蓋蛋白質結構分析、疫情趨勢與隔離控管。

國網中心指出，其他國家也紛紛透過運算資源對抗病毒。以IBM與白宮及美國能源部共同設立的COVID-19高效能運算聯盟（High Performance Computing Consortium）為例，匯集美國太空總署（NASA）、麻省理工學院（MIT）與Google、Amazon等科技公司共16台超級電腦的運算資源，希望協助研究人員理解COVID-19並找到解藥。

許有進強調，即使疫情正式告一段落，人工智慧結合醫療仍會在產業中扮演關鍵角色，台灣不能缺席。

責任編輯：蕭閔云