台灣抗疫160多天下來，終於解封，這過程中民間、政府與企業都扮演相當關鍵的角色。數位政委唐鳳用三段故事，分享這段期間台灣獨步全球的社會創新模式。

上週五（6月5日），響應世界地球日五十週年，數位政委唐鳳以遠端方式，參與「地球期中考：未來啟點」活動，發表主題演講，從幾段小故事分享讓全球驚艷的「台灣模式」，是如何用數位創新的力量幫助世界。

她表示，社會創新真正的原動力，不是政府或企業，而是「社會部門」，也就是所有想要創造社會影響力的行動者。 經過此次疫情，凸顯台灣社會創新的三大特點：快（fast）、公平（fair）、有趣（fun）。

上週，唐鳳運用遠端直播方式參與「地球期中考：未來啟點」，發表主題演講。 截圖自直播畫面

快速：從護國神文到粉紅口罩

最「快」的代表，非去年底PTT上的那篇「護國神文」莫屬。

2019年12月31日，鄉民nomorepipe將吹哨者李文亮醫師一篇「華南水果海鮮市場確診7例SARS」的報告發布在PTT上。

經過各方網友專業討論、分析，認為這份報告有理有據，可信度相當高，進而引起疾管署、以及全體防疫醫師們的注意，在隔天2020年1月1日，台灣就正式進入防疫的旅程，比全球各地提早十多天。

唐鳳稱此為「群眾智慧」，且這群眾智慧的土壤在台灣相當肥沃。她援引國際人權團體Civicus Monitor的報告，指出台灣是整個亞洲，目前唯一一個被評級為「完全開放（completely opened）」的公民社會，不管集會、結社或言論自由，都完全不受政府侵犯。

「這個情況是我們致力保持的，我們不但在假訊息的處理，沒有透過下架等方法，看到PTT護國神文後，也沒有運用封城的作法。因為我們記得戒嚴的時期，任何會讓我們聯想到戒嚴的事情，就要想出新的方式達到更好的效果，而不會犧牲公民自由。」唐鳳說。

以每日中央流行疫情指揮中心的記者會為例，開放全民參與、幾乎有問必答，在這過程中，自然讓新的想法、政策觸及全民。

像是粉紅色口罩事件也是一例，有人致電1922表示，小男孩因粉紅色口罩不想上學，隔天指揮中心「防疫五月天」就全部戴上粉紅色口罩，呼籲顏色沒有性別。

隨後，許多媒體、企業小編也都將logo、頭像換成粉紅色⋯⋯一時之間粉紅色變成最夯的顏色。

「這樣的社會創新，它不是由上而下，不是指揮中心命令大家不能歧視，而是透過以身作則的方式，快速empower（唐鳳翻譯為『增幅』）——擴增影響力。」

公平：從口罩地圖到咖啡買一送一

第二大特色是公平性。

最初全民瘋搶藥局口罩，一位台南工程師吳展瑋便提出了口罩地圖的想法，還快速製作平台，並一路沿用到口罩實名制2.0上線。唐鳳表示，這個過程中，雙方從未視訊、見面，吳展瑋也沒有與任何一位政府官員談話過。

「他（吳展瑋）就自己做出來，提出來給全台灣知道，大家覺得是好主意，我拿這個主意去跟院長報告，院長就拍板盡一切資源支持這個口罩地圖。」

結果後來這些好主意就像雨後春筍一般，不斷冒出。像是是疾管家也是這些「好主意」之一。

唐鳳說，一開始素昧平生的人找上了她，表示團隊正在製作防疫用的聊天機器人，希望可以取用政府的開放資料，結果他們上線的速度比口罩地圖更快——而這個團隊就是HTC DeepQ。

唐鳳強調，在這個過程中HTC不是以政府部門協力廠商的角色來參與，而是用一介鄉民的身份，來加入開發的行列，這就是開放式創新。

「如果我們（政府）來採購，不可能一下子有一百多個不同的工具。」唐鳳說，「反而是由民間開出規格，政府盡可能去滿足、支持，一下子就百花齊放。」

她指出，這種由民間社會來設定方向，由公部門給予能量，加在一起就是「增幅（empower）」。而且緊接著企業也加入行列，源頭還是民間開發的口罩儀表板。

她分享，最初從口罩儀表板的數據，發現總是有一群較年輕的族群，因上下班時間的關係，無法在藥局買到口罩。「他們沒有跟家人一起住，沒人可以幫他們待領，口罩可即率（指購買率）就一直卡在七成多、上不去，就是少了這群人。」

唐鳳分析，要把傳染病的傳播率控制住，這最後兩成多的破口是非常重要的，而為了讓這群工作時間特別長的民眾也拿得到口罩，就必須跟24小時營業的通路合作。

於是超商加入口罩實名制的行列，紛紛推出咖啡買一送一的優惠活動，鼓勵大家到超商領口罩。唐鳳指出，這種由社會部門設定方向、公部門給予能量、經濟部門來提供誘因的模式，才確保最大程度照顧到所有人平等的權利。

有趣：梗圖讓真實傳播得比謠言更快

最後一部分是迷因闢謠（humor over rumor）。

唐鳳指出，對付謠言的方法並不是下架，因為只要它的傳染值還高，就算把一個地方隔離起來，也難保不會在別地方冒出，甚至還有可能造成「線上社區」的社區感染，所以對付謠言的關鍵是「疫苗」。

然後她在投影幕上貼出行政院長蘇貞昌的梗圖「咱只有一粒卡臣」，並說：「這個就是一個疫苗。」

疫情期間，一則有關衛生紙因口罩增產而缺貨的假消息瘋傳，引發衛生紙掃貨潮，行政院長蘇貞昌在Facebook貼出這張梗圖，破除謠言。 蘇貞昌Facebook

「中間的資訊才是疫苗的內容，外面的是疫苗的包裝，確保你會記住它。」

這張梗圖是為了澄清衛生紙斷貨的假消息而製作，主要內容是：衛生紙用料來自南美，醫用口罩則是台灣材料，所以不管增產多少份口罩，衛生紙也絕不會缺貨！

「但我只是這樣講的話，沒有人會傳播，」唐鳳說，用梗圖的包裝，卻讓大家忍不住按分享，更進而讓囤貨潮在一兩天內就消失無蹤。

「要讓真實傳播的比謠言還要快，要靠迷因，但迷因不是空有其表，而是裡面有一個讓你記住後就能幫你抵抗謠言病毒的抗體。」

台灣快速、公平、有趣的創新模式，在此次疫情期間，引發國際注目，唐鳳強調，未來將不再是「會吵的人有糖吃」，而是要「進廚房一起炒糖吃」，社會創新的基本精神是眾人之事，眾人助之，不管是外交、內政還是在防疫工作上，政府全力支持，絕不阻擋。

責任編輯：陳映璇