當上女性最愛的美妝雜貨通路龍頭後，寶雅再揮軍男性五金DIY市場，搶吃台灣一年800億元修繕零售商機，董事長陳建造看到台灣人的痛點：需求無限、選擇有限。

2019年的美中貿易戰、2020年的新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情肆虐，黑天鵝漫天飛舞，疫情後，人類生活如何被影響？企業該如何擬定新對策？《數位時代》編輯部精選各企業領袖年度致股東報告精華，跟讀者一起聽各產業領袖洞見，迎接未來。

寶雅將於6月13日開幕台北東區第二家門市，插旗零售百貨激戰區，寶雅喊出今年寶雅與寶家兩品牌門市合計衝上280家目標，比2019年底235家大幅新開出45家，寶雅董事長陳建造的4大數位轉型計畫是什麼？

陳建造指出，寶雅目前為美妝雜貨通路第一名，未來將持續展店，提升滲透率，對於2019年新跨界設立五金百貨通路「寶家」，他首度秀出數據，指出2018年與2019年台灣居家修繕零售用品銷售市場高達858.32與809.34億元，潛力極大。

他指出，「 台灣人在五金市場需求無限，但選擇有限， 」因此寶家的設立，將是要致力提供顧客一個專業、温暖和可以逛的五金百貨。

不同於以往寶雅考量店租多選地下室的台灣北部開店策略，這幾年來選在市區街頭、精華地段開店，提升品牌形象。圖為與饒河街夜市一街之隔的寶雅生活館松山饒河店。 維基百科cc by Solomon203

陳建造說，寶家將打造輕鬆上手，人人都能自己動手DIY的五金百貨，透過簡單改造，體驗生活品質及樂趣，讓每一位顧客都能感受「家」的溫度，讓「平價、簡易、便利」成為經營核心理念。

截至2019年底止，寶雅全國總店數達235家，其中寶雅230家與寶家5家，2020年寶雅將開出20家，使家數增達250家，五金百貨品牌寶家則將開出25家，總數來到30家，兩品牌總店數將來到280家店。

陳建造也透露寶雅經營四大方針：（一）積極佈局，持續展店、（二）深耕品牌，優化賣場、（三）多元活動，提升競爭、（四）商品管理，空間利用。

寶雅董事長陳建造（左）。 本刊資料

以下為《數位時代》編輯部精選摘要陳建造致股東經營報告書精華：

2019年受貿易戰影響，全球經濟表現不佳，上半年中美貿易戰影響全球企業信心，營運決策趨於保守應對，企業採購與投資意願降低，連帶衝擊新興市場及開發中經濟體。

自第3季起，隨貿易戰影響加劇，各主要經濟體紛紛祭出相對寬鬆之財政政策及貨幣政策，以維持下半年之經濟穩建，民間消費部分，台灣受惠基本工資持績調升、政府政策與貿易戰，促使台商回台投資增加，有助於穩定國內就業環境和持續帶動民間消費增長，行政院主計處統計2019年台灣經濟成長率為2.71%。

由於新冠肺炎疫情衝擊全球供應鏈及最终需求，影響到台灣民間消費及服務輸出，對影響約一個百分點，考慮纾困方案挹注、主計處預估2020年GDP有進一步下修的空間。

面臨外部多變環境所帶來的衝擊，寶雅不斷透過市場定位差異化、提升服務力及發展高品質商品，並致力提升營運績效，在全體經營團隊及所有同仁的努力下，截至2019年底止全國總店數達235家，其中包含寶雅230家與寶家5家，總營業收入淨額和稅後淨利達158億元與19億元，分别再創歷史新高纪錄。

經營方面，寶雅持續透過賣場優化、商品豐富陳列，打造出具「美麗、流行、精彩」活化性的賣場，除深耕寶雅文化品牌價值外，亦進一步追求商品品質價值，以提供高性價比（C/P值）商品為我們的核心經營概念，提高顧客滿意度：因應平價時尚消費風潮，我們不定期推出促銷價格及活動來回饋顧客，增加顧客購物優惠的平價感受與購物樂趣，並持續催化服務顧客力、定期追蹤會員消費行為狀況，維繫顧客终身價值。

四大經營方針：

（一）積極佈局，持續展店

寶雅目前為美妝雜貨通路第一名，未來將持續展店，提升滲透率，並於2019年新增五金百貨通路「寶家」。致力於打造輕鬆上手，人人都能自己動手DIY的五金百貨，透過簡單改造，體驗生活品質及樂趣，讓每一位顧客都能感受「家」的溫度，秉持零售業起家一貫地服務精神，以「平價、簡易、便利」為核心「寶家」因此而生。

根據財政部統計資料，2018年與2019年全國居家修繕零售用品銷售總額為858.32與809.34億元。寶家清楚知道國人在五金市場需求無限，但選擇有限，因此致力提供顧客一個專業、温暖和可以逛的五金百貨。

（二）深耕品牌，優化賣場

秉持寶雅的核心精神，「 美麗、流行、精彩」，我們持續深化品牌形象、門市結構美化與多元媒體平台露出，更進一步推出多樣數位化活動，讓顧客感受到嶄新的寶雅。我們亦將不斷創新經營理念，打造更舒適便利、商品多樣化的賣場，創造顧客在寶雅輕鬆愉快的購物體驗，引領寶雅公司進入數位化新紀元。

（三）多元活動，提升競爭

透過瞭解顧客需求與市場定位，寶雅利用卓越優勢創造品牌價值，異業結盟拓展客源，推出多元化活動與行動支付，強化競爭優勢，塑造寳雅獨特賣場體驗與銷售賣點，進而帶動營收與獲利成長。

（四）商品管理，空間利用

透過強化商品競爭力，並強化品類深度，增加商品線的完整度與流暢度，有效管理各分店存貨及上下貨架流程，期能優化作業程序並貼近各種不同層級的消費需求，增加不同領域的消費契機，進而於各品類深耕取得領先地位。

我們將持須朝「 成為顧客更喜歡的寶雅 」之目標邁進，希望寶雅所提供的商品與服務，能成為顧客消費需求的優先選擇，並持續落實環境、社會舆公司治理等永續精神，以成為持續成長、永續經營的企業。

責任編輯：陳映璇