馬斯克近期在推特上大喊「是時候拆分亞馬遜了」，這背後隱藏的，是兩位企業家多年來的恩怨糾葛。

特斯拉執行長伊隆．馬斯克（Elon Musk）本周在推特上疾呼，「是時候拆分亞馬遜了。」

這件事的起因是，作家艾歷克斯．貝倫森（Alex Berenson）在推特上抱怨，他一本關於新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的新書，竟被亞馬遜Kindle給下架，「我不敢相信，他們竟然審查我的書。」

Time to break up Amazon. Monopolies are wrong! — Elon Musk (@elonmusk) June 4, 2020

馬斯克在推文中回應「這太瘋狂了。」並標記貝佐斯的帳號，隨後又寫道，「是時候拆分亞馬遜了，壟斷是錯誤的！」

貝倫森上傳的截圖中指出，亞馬遜認為這本撰述「武漢肺炎及美國大封鎖未被報導的真相」的新書，違反了他們的準則，並補充「我們正引導消費者前往官方來源取得武漢肺炎病毒資訊。」

儘管電商巨頭沒有正面回應馬斯克的拆分訴求，事情鬧大後，亞馬遜也主動出面處理。亞馬遜發言人指出，這本書被下架是他們的業務疏漏，目前正在恢復當中，並且已與作者聯繫。

被亞馬遜Kindle下架的新書《Unreported Truths about COVID-19 and Lockdowns》，但目前已重新上架。 Amazon.com

另外，亞馬遜還提到，重新上架這本書與馬斯克的推文無關。不過後續貝倫森發推更新，聲稱這本書已經重新上架時，仍然標記了馬斯克，「感謝馬斯克及所有給予幫助的人。」

馬斯克與貝佐斯的心結

若單純從此事來看，馬斯克的作法顯然有種「借題發揮」的味道存在，但這背後潛藏的是，他與貝佐斯兩人之間過去多年的恩怨糾葛。

儘管馬斯克與貝佐斯在地表上沒有直接的商業競爭，但外太空的生意可就不是如此了。因為各自旗下的太空公司SpaceX及Blue Origin，兩人早已是科技領域人盡皆知的死對頭。

根據《Business Insider》報導，兩人的摩擦最早始於2013年，由於NASA太空梭在2011年已經退役，便開放民間企業使用甘迺迪太空中心39號發射台的權利，馬斯克的SpaceX與貝佐斯旗下太空公司藍色起源（Blue Origin）都想要使用該發射台，兩人都參與了當時的競標。

但最終NASA選擇了SpaceX，Blue Origin因此提起抗議，希望阻止NASA將該發射台的使用權交給SpaceX。當時，馬斯克便譴責了Blue Origin的奧步，並聲稱他們會更早開發出太空載具。

不光如此，兩人也經常對彼此公司的未來布局針鋒相對。例如貝佐斯曾揶揄馬斯克殖民火星的願景，「我想搬到火星的那位朋友？幫幫忙，你先在聖母峰上住個一年看看，和火星比那裡簡直是天堂。」

貝佐斯與馬斯克相互爭奪太空商機，這次更因為一本書再度槓上。 Reuters Connect

去年Blue Origin公布衛星網路計畫「Project Kuiper」，宣稱將發射3,000枚衛星，為偏遠地區的民眾提供便利網路。馬斯克也直接在推特上嗆聲「你這個學人精」，因為SpaceX在2015年便宣布Starlink（星鏈計畫），目標便是打造覆蓋全球的衛星網路。

上周末，SpaceX龍飛船順利載送2名NASA太空人抵達國際太空站，締造首次有民間企業送人上宇宙的壯舉。儘管馬斯克與貝佐斯的恩怨恐怕還會持續下去，若兩人間的較勁能刺激彼此企業的發展腳步，對技術領域來說，或許也不失為一樁好事。

資料來源：Reuter、Business Insider

責任編輯：林美欣