Facebook將重新審視內容政策，祖克伯承諾提升公司透明度，並提出將設立新投票中心及為促進種族正義開發新產品。

Facebook近來對於美國總統川普鼓吹暴力的言論毫無作為，引發內部員工不滿。Facebook執行長馬克・祖克伯（Mark Zuckerberg）公開表示將重新審視Facebook政策、決策、產品更新的制定，同時也承諾提升公司的透明度，並致力在流程與團隊管理中展現多元性、包容性及人權。

祖克伯將重新審查內容政策，並提出設立新投票中心及為促進種族正義開發新產品。

由於日前Twitter對美國總統川普的發文被標記為誤導資訊，祖克伯公開表示網路平台不應以事實的仲裁者自居（be arbiters of truth）後，引發內外部不少的抗爭與討論，甚至讓數十名Facebook員工發動「虛擬罷工」，造成線上停工的狀況，因此祖克柏在此發表改革計畫，是希望能安撫員工，儘早平息內外部的紛爭。

日前Twitter對美國總統川普的發文被標記為誤導資訊，祖克伯公開表示網路平台不應以事實的仲裁者自居，引發自家員工抗議。 AlexandraPopova via shutterstock

祖克柏表示Facebook將重新審查三個領域的政策，包括「國家使用武力威脅」、「與新冠病毒流行相關內容的選民壓制（voter suppression）」、以及「Facebook是否應標註完全或部分違反規定的內容」，並承諾盡快改變。

祖克柏強調：「我們目前的政策是，如果內容實際上是在煽動暴力，那麼刪除該內容，不讓其他人繼續看到是最好的處理方法；對於政治人物或有新聞價值來源的內容也不應有例外，但我也尊重其他人的想法，希望能聽到其他處理方式的可能性。」

祖克柏具體提出改變Facebook產品的建議，包括建立一個新的「投票中心」，功能類似於新冠病毒訊息中心，可提供有關選舉投票相關的權威訊息，此外，Facebook的新產品實驗小組也正為促進種族正義開發新產品。

資料來源：Mark Zuckerberg’s Facebook、Engadget

責任編輯：陳映璇