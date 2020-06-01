搶攻海外電商市場商機，開店平台SHOPLINE首度攜手7-11，推出星、馬、港三地的跨境超商取貨服務，未來台灣店家最快只要三天就能把貨送達消費者手上。

全球智慧開店平台SHOPLINE今（1）日宣布串接跨境7-11超商取貨服務，成為全台首家完整串接跨境7-11物流系統的電商開店平台。提供橫跨星、馬、港三地、近三千間海外7-11門市取貨服務，最快3天就能到貨。

SHOPLINE與7-11推跨境超商取貨，最快3天送達星馬港3,000門市

2013年成立於香港、2015年進軍台灣市場的SHOPLINE，目前已協助超過20萬個品牌店家建立網路商店。為加速台灣店家進攻海外市場，SHOPLINE正式與7-11合作，提供SHOPLINE上的台灣店家將商品配送至香港及東南亞包含新加坡、馬來西亞等地的跨境超商取貨服務。凡是在這些地區的消費者完成網路訂單後，最快3天就能直接在當地的7-11取貨。

目前提供服務的海外7-11門市共有三千家，其中馬來西亞與新加坡共有約兩千家，香港則約有九百家。SHOPLINE表示，星、馬、港的海外消費者除了可以選擇超商取貨以外，也可以選擇在當地與SHOPLINE合作的銀行、美妝店、咖啡店等門市取貨。至於未在指定時間內完成取貨的消費者，也可以選擇宅配服務，讓消費者享有多元的取貨選擇。

對跨境商家來說，超商取貨服務能讓物流管理變得更簡易。在流程方面，消費者在官網下單後，店家只需透過後台系統列印出格式化的寄貨標籤、黏貼在商品後一併出貨到7-11的泰山海外倉儲中心，後續由7-11的跨境物流服務將商品送到海外消費者手上。

在貨品狀況追蹤方面，由於SHOPLINE訂單管理系統與7-11超商取貨系統串接整合，商家在發貨後，只要登入SHOPLINE後台就可以隨時查看從發貨、到達至取件等一連串的訂單物流狀態，並可即時回覆消費者相關的配送疑問，提升商家的物流管理效率。

SHOPLINE創辦人暨營運長劉煦怡指出， 根據經驗，即便是平台上完全面向台灣消費者的商店，仍有4成以上的店家曾有過來自海外的訂單 。這代表許多台灣品牌都具有跨足海外市場的潛力，但業者卻常因金流、物流的建置成本過高，難以擴張業務至海外市場。透過這次與7-11串接取貨服務，劉煦怡希望能讓東南亞地區的消費者因為更方便取貨，而提升下單意願。

SHOPLINE積極發展東南亞跨境電商，搶食「千億美元」市場大餅

根據Google與台灣經濟研究院合作發佈的《2019台灣企業跨境關鍵報告》，東南亞的電商市場規模已經從2015年的55億美元成長至2018年的232億美元，預估2025年更將成長到1,020億美元。

看準東南亞電商市場的興盛，SHOPLINE也從2019年起布局跨境電商團隊。啟動馬來西亞跨境電商服務，提供多國語言、多幣值切換的友善介面，並協助店家串接各國的第三方金流與物流等服務。

截至2019年底，專業跨境電商顧問團隊已成功協助近2,000間電商品牌跨境出海。而經內部數據統計，2019年度台灣跨境店家的海外訂單更繳出達103%成長率的亮眼成績。隨著跨境超商取貨服務的開通，SHOPLINE有望搶分東南亞電商市場大餅。

放眼下半年，SHOPLINE表示，公司仍會專注於優化協助品牌電商出海的相關功能及服務，積極與各方金流、物流、倉儲夥伴合作，建立更完善的跨境電商生態圈。

責任編輯：陳映璇