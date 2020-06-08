最暢銷遊戲主機之一PS4魅力無法擋！由索尼獨家授權的遊戲手把造型DS4悠遊卡，今日加碼「限時不限量」預購，沒想到才開跑一小時，預購量就衝破10萬張。

上週沒搶到DS4造型悠遊卡嗎？繼上週28,000張預購被秒殺，悠遊卡公司日前宣布加碼，今（8）日早上11點起至6月10日晚上11點59分，推出「 限時不限量 」預購，承諾所有消費者只要在期限內下訂，一定買得到。

由台灣索尼互動娛樂公司獨家授權製作、以DS4無線控制器為造型所設計的悠遊卡，一推出就引爆轟動。上週（3日）定價390元開放28,000張預購，結果當天所有貨量就被「秒殺」，讓不少粉絲撲空，也讓悠遊卡公司見識到暢銷遊戲主機PS4的吸引力。

由索尼獨家授權的遊戲手把造型DS4悠遊卡，今日加碼「限時不限量」預購，沒想到才開跑一小時，預購量就衝破10萬張。 PChome

悠遊卡公司5日宣布加碼採「限時不限量」並依照「預購總數」進行增產的方式，於6月8日上午11點起限時三天再度開放預購，讓想要入手的消費者，只要在「活動期間內成功預購」都能買到。

不過，截至8日中午12點，才開賣一小時，各通路整體預售量就超過10萬張，排程已排至明年7月取貨，悠遊卡公司表示將盡一切努力加快生產，盡可能讓消費者等待時間縮短。

悠遊卡公司指出，受限於工廠產能及製作期程，各通路依照「取貨日」先後，陸續將商品上架，預購系統轉換需要時間，悠遊卡公司與通路溝通儘速將後續取貨日期先行上架。

此波追加生產的DS4造型悠遊卡將可在7-Eleven、全家便利商店、萊爾富、OK超商購票機台（如：ibon、FamiPort）及PChome、momo購物網等六大指定通路預購。

責任編輯：蕭閔云、陳映璇