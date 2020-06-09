2019年尚凡營收與稅後淨利雙雙創下新高，展望2020，他們最重要的任務有兩個：一是交友App拓展海外市場，二是止血大研生醫的虧損。

尚凡國際創新科技（以下簡稱尚凡）於今（9）舉辦股東會，董事長張家銘宣布，2019年尚凡營收為新台幣10.37億元，稅後淨利2.21億元，兩個數字都創歷史新高。尚凡自2016年以來，已連續四年營收持續創新高。

尚凡今日舉辦股東會。 陳君毅攝

以交友網站「愛情公寓」起家的尚凡，目前共有4大產品線：主打直播交友的iPair、找尋認真結婚對象的交友軟體SweetRing、瞄準年輕族群的weTouch，以及看起來相當跳tone的保健食品品牌大研生醫。

雖然尚凡並沒有對外公布三個交友軟體分別的營收，對於營收與稅後淨利再創新高，張家銘僅說是iPair與SweetRing提供穩定的獲利，weTouch則有相當程度的進步。而大研生醫目前還處於虧損的狀態。

拓展交友app進軍海外，加大保健品銷售

張家銘提到2020年尚凡有4大策略，主要可分為兩部分來看： 交友App拓展國外市場，以及提升大研生醫銷售動能。

畢竟2019年張家銘大張旗鼓地舉辦PTT鄉民法說會上曾提到：大研生醫的初衷是希望親朋好友身體健康，沒有要賺大錢，但也希望不要大幅虧損。

一、提升獲利

尚凡旗下三款交友軟體已針對受眾做了分類，未來將深化鞏固市場定位，持續穩定地提升獲利。

二、海外市場經營

2020年尚凡的重心將集中在幾個營收貢獻明顯的市場深入經營，包含香港、馬來西亞、泰國、印尼、印度、美國及墨西哥等。

三、大研生醫保健品業務

2020年尚凡將持續投入資源，擴大大研保健品的品牌能見度與銷售量。

四、新產品研發

大研生醫將預計開發3～5款針對不同健康需求的產品，擴大產品線與銷售動能。

董座張家銘：有信心今年整體營運優於去年

對尚凡來說，從網站走向App與開啟直播功能是最重要的轉捩點。

2013年尚凡正式上櫃，當時的主力產品是交友網站愛情公寓，但卻在上櫃後遭遇到「PC轉向行動」的全球趨勢，再加上交友App BeeTalk（BeeTalk已於2019年5月停止營運）的大舉入侵，讓張家銘說：「我們只有兩個選擇，不投資手機App；或是虧損2-3年，但加大投資App。」

後續尚凡花了三年的時間，招兵買馬、整理國際市場，在產品方面，開始推出App並在iPair中加入直播服務，靠著直播大量的打賞（donate）分潤，拉動尚凡的營收。

iPair在2017年4月推出直播聊天功能，2017年尚凡的營收就以4.87億元創下新高；2018年轉虧為盈，營收近乎翻倍達8.3億元、淨利1.92億元；2019年則持續發展，營收與淨利分別以10.3億元與2.2億元續創歷史新高。

現在，尚凡更積極進軍東南亞，旗下SweetRing也在東南亞地區的熱門App之列，集團的全App下載數量也突破2,600萬次，「有信心今年的整體營運會優於去年。」張家銘在致股東報告書中最後一句寫道。

責任編輯：陳映璇