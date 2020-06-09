受疫情影響，美國經濟從今年二月開始陷入衰退，而專家也預測這一切並不會太久，年底經濟將會進入復甦模式。

美國國家經濟研究局（NBER）的經濟周期測定委員會週一（8日）釋出一份關鍵報告，受到新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情影響，今（2020）年2月美國最長經濟擴張週期已結束，並正式步入經濟衰退。

週一（8日）美國經濟周期測定委員會就美國經濟周期的高峰低谷得出一項結論，2020年2月美國月度經濟活動進入高峰並且陷入深度衰退，標誌著2009年6月以來 （歷時128個月） 最長的一次經濟擴張進入終結。

美國經濟周期測定委員會表示，鑒於美國就業和生產空前下滑及其在整個經濟中的廣泛影響，就算時間應該不會太久，都足以認定此一時期為經濟衰退。

該委員會週一公布這項意料之中的結果，但時間點卻令外界意外，該委員會通常等待較長時間才得出該結論，好比2007年末美國經濟衰退時，該機構是在一年後才給出評估結果，本輪衰退卻僅花了4個月。

本週聯準會（Fed）將召開利率會議，發布新的經濟預測，以及經濟復甦速度。按往常經濟衰退時間統計，平均一次衰退的持續時間長達13個月。

新冠疫情從今年年初開始衝擊美國，累計美國已有超過195萬確診，造成逾11萬人死亡，美國商務部公布首季GDP年增率下滑至負5.0％，而國會預算辦公室（CBO）預估第二季GDP將萎縮38％。

美國總統川普三月曾坦言：「最糟糕的情況是，疫情可能要到7月、8月或更晚些時候才會結束… 美國可能正步入經濟衰退。」

全美企業經濟協會（NABE）週一公布最新調查，經濟學家們預料，美國今年將寫下1946年以來的最大衰退。

凱利投資月初預期，美國失業率到2021年初可能會一直保持在雙位數，經濟衰退預估將持續至明年。

被稱為「殖利率曲線指標之父」的杜克大學教授哈維則預測，這場經濟衰退正在加劇卻是短暫的，今年年底美國經濟將進入復甦模式。

責任編輯：林芳如、蕭閔云

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