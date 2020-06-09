Expedia Group宣布投入近百億振興旅遊業，對於台灣業者來說，較有感的即是降低抽成與行銷抵用的回饋。

旗下包含Expedia.com、Hotels.com、Trivago的線上旅行社（OTA，Online Travel Agency）品牌Expedia Group宣布，將投入2.75億美元（約新台幣82.5億元）協助受到新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）衝擊的旅宿夥伴進行重建與振興。

投入的資源將針對旅宿夥伴、旅遊景點與產業三大面向，台灣業者若與Expedia Group有所合作也適用相關振興方案。

「沒有『一體適用』的振興方案。恢復全球旅遊產業除了仰賴政府單位和民間緊密合作，必須對旅宿夥伴的需求有深刻清楚的瞭解。」Expedia Group Travel Partners Group 總裁西里爾・蘭克（Cyril Ranque）說。因此，Expedia Group的振興方案先是經過調查，找到合作夥伴最迫切的需求來擬定。

Expedia Group總裁西里爾・蘭克（Cyril Ranque）表示，將提供給合作夥伴最迫切的需求的振興方案。 Expedia

具體的振興方案如下，Expedia Group提到，台灣業者將適用以下的振興方案。

旅宿夥伴振興方案：提供行銷抵用回饋、降低抽成

Expedia Group將投入2.5億美元（約新台幣75億元）作為行銷抵用回饋（Marketing credits）和財務紓困。

Expedia Group從2019年收取的佣金中提撥25%作為行銷抵用回饋，加入振興方案的旅宿業者可將回饋金用於Expedia Group旗下各平台的行銷宣傳。

同時，本方案施行的三個月內，無論旅客實際入住日期為何， Expedia Group將調降每筆新訂單的佣金 ，同時也將旅宿業者到店付款訂單的付款期限延長至90天，進一步緩解旅宿業者的財務壓力。

目前Expedia Group已選定亞洲幾個國家試行此計畫，台灣也在未來的排程中。

為協助旅宿業者掌握旅遊市場的回溫狀況，Expedia Group將推出全新「市場情報」分析工具，提供旅宿業者掌握第一手獨家數據，協助追蹤市場趨勢。業者可以透過動態儀表板觀察網頁流量、停留日期和客源市場等趨勢。市場情報分析工具已經上線，所有合作的旅宿業者皆可前往Expedia的後台系統（Partner Central）免費使用。

旅遊景點振興方案：投入廣告行銷費用於全球景點

「Where Next」也是Expedia旗下廣告公司所推出的活動，可以瀏覽世界各地的風景，給旅客下一次旅遊的期待。 Where Next?

為了重新燃起旅客對旅遊的熱情，振興全球旅遊產業。Expedia Group旗下的全球廣告公司 Expedia Group Media Solutions將投入2,500萬美元（約新台幣7.5億元），推廣各地旅遊景點與各項協辦活動。

產業振興方案：增添新功能，滿足旅客的防疫需求

為了讓旅客安心訂房，Expedia Group在各平台上新增可讓旅宿業者強調衛生安全特色的功能，例如：零接觸辦理入住／退房服務、所有客房皆備有手部清潔用品、加強清潔與消毒措施，以及旅宿內的社交距離規定等，讓準備萬全的業者能夠瞄準較為謹慎的旅客。

此外，Expedia Group也將在Expedia.com推出新的篩選功能，旅客可設定搜尋「可退款票價的機票」，以便日後變更機票或行程。

責任編輯：陳映璇