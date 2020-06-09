針對優化台灣新創的投資環境，國發會發布了2.0的草案並舉辦交流會。其中修法讓國發基金能投資可轉換公司債、設立創新板、投資國外創投是3大策略重點。

國發會今（9日）舉辦政策交流會，分享關於未來協助台灣新創的新政策與政策修正方向。

但國發會副主委鄭貞茂也強調，目前還在溝通階段，希望能多聆聽外界的聲音，力求給台灣新創良好的發展環境。在國發會的「精進新創投資環境2.0草案」中，較為重要的有3大策略。

一、放寬限制，讓國發基金能投資「可轉換公司債」

除了國發基金創業天使投資方案致力協助台灣新創的早期募資外，國發會也希望放寬限制，讓國發基金能夠投資新創的「可轉換公司債」。

此舉除了讓國發基金擁有更多「彈性」外，還有一個重點是減少「踩雷」的現象。如果國發基金能投資「可轉換公司債」，在新創達成投資的目標時，能將債換成股票；新創如果持續虧損，仍有義務償還債務與利息。

鄭貞茂表示，國發基金過去被限制投資新創股票，而「可轉換公司債」已經是國際新創普遍募資的來源管道，期望在未來放寬國發基金的投資限制。

二、設立創新板，協助新創進入資本市場

在台灣新創蓬勃發展多年後，對許多新創來說獲得早期投資也許已不是問題，下一階段要面對的是更廣大的資本市場。

國發會想要成立一個「創新板」（名稱待議），讓天使投資人、機構投資人能夠次級交易新創公司的股票，次級交易指已發行的有價證券進行買賣市場，也就是從第一個投資人，轉給第三人交易市場，屬一般投資人買賣股票的市場。

需要注意的是，創新板與創櫃板不同，台灣在2013年推出創櫃板，當初為了保護投資人， 創櫃板只能募資、不能公開交易 。

不過，鄭貞茂也說目前仍在相當早期的討論階段，如何認定天使投資人也還在研議階段，目標是希望能活絡台灣的投資市場，讓更多天使投資人出現、讓更多新創獲得投資。

今年5月，新上任的金管會主委黃天牧也提出類似概念，計畫設立新的交易板並限制擁有一定標準財力的自然人、法人等專業投資人投資，讓台灣新創及中小企業多一個籌資選擇，就看國發會與金管會如何做後續的討論與整合。

三、協助新創進入國際市場

國發會也期望能夠協助台灣新創進入國際市場，但是國發會的力量也有限，希望能藉由國際創投的援助，將台灣新創推向國際。

具體來說，國發基金將參與國際創投的募資，並將資源用於投資台灣新創。「過去很多人說國發基金不夠積極，現在我到處放消息，到半導體公會、綠電相關產業拜訪，就是要讓大家知道國發基金願意參與投資。」鄭貞茂說。

鄭貞茂透露國發基金已經參與美國知名創投的募資，並談妥相關的資金必須用於投資台灣新創，近期就會公布合作的創投。此外，軟銀旗下知名的ARM（安謀）有意設立新的AIoT（人工智慧物聯網）基金，預計募資1億美元，其中3-5成資金將用於台灣，國發基金也積極地希望能參與其中。

責任編輯：陳映璇