台積電宣布赴美設廠一事後，各種質疑聲浪接踵而來，董事長劉德音趁股東會向各界釋疑人才、技術等問題，以及選擇亞利桑那州的原因。

上個月15日在一片謠言紛飛的情況下，台積電終於正式宣佈將計劃於美國亞利桑那州設立5奈米先進晶圓廠，預計將在明年動工、2024年開始量產，每月產能為2萬片晶圓，該設廠一事將支出約120億美元（約新台幣3,600億元）。

劉德音表示，籌劃赴美設廠，目前只剩下補貼政策的內容尚不明確，其餘事項都已經準備好就可以就緒。 簡永昌攝影

公告一出，市場紛紛認為此舉將對台灣半導體業造成衝擊，先進製程的技術可能外流、美國當地地人才是否能滿足產線上的需求，甚至相關供應鏈等問題都成為外界質疑的聲音，今（9）日台積電董事長劉德音在股東常會中便針對赴美設廠的計畫一一釋疑。

地點都決定了！只差補貼政策細節

「補貼確實是影響台積電決策的重要因素，」劉德音說，目前赴美設廠一事只差臨門一腳，連要在亞利桑那州哪個地點都在規劃之中，目前就看美國聯邦政府及州政府，對遠赴海外設廠的台積電是否能端出有利的補貼政策協助。他強調，若補貼政策能確保生產等相關成本的差距縮小，意味毛利率跟目前公司整體相差不遠，肯定能替台積電賺錢。

研發技術根留台灣，與一流人才切磋為下個10年布局

外界擔心技術外流一事，劉德音強調先進製程的技術研發絕對是「根留台灣！」但放眼國內每年僅有逾200位博士畢業生的現況，也讓他不僅擔心在5G、AI等趨勢的驅動下，人才缺口是否能補齊。

因此，以技術為導向的台積電之所以赴美設廠，主要動機就是要與這些世界一流的頂尖人才合作，劉德音把眼光放到10年後，他希望透過這樣的佈局持續掌握下個10年半導體產業需要的技術與發展，他表示這樣的計畫整體來說是符合公司利益。

劉德音表示，即便赴美設廠，但先進製程的技術研發依舊會留在台灣，不會有技術外流的問題。 台積電

此外，美國市場營收占比約達台積電的6成左右，在擁有為數不少的美國客戶前提下，赴美設廠能更接近當地客戶，協助他們在商業用途上能獲得更好服務，達到客戶信任的目的。劉德音透露，目前洽談的美國客戶都是商用客戶，並沒有直接跟軍方做生意，而絕大多數都是商業產品的應用，唯有如此才能將這個晶圓廠的餅做大。

天然條件、產業鏈完整成落腳亞利桑那州主因

至於為何落腳亞利桑那州？劉德音表示，當地不僅是美國東、西岸年輕人嚮往的地方，從家家戶戶都有游泳池就能發現，當地擁有豐沛的水資源；此外，電價便宜、也是百分之百的綠電，對於擁有不少要求碳足跡客戶的台積電來說，也是一個有利的天然條件。不僅如此，亞利桑那州可說是半導體產業的聚落，包括英特爾、艾克爾科技等都在此設廠，相關供應鏈完整也是吸引台積電落腳此處的原因。

落腳亞利桑那州除了因為當地水資源豐沛、電價便宜又是百分百綠電外，相關產業鏈完整也是考慮的重點。 shutterstock

赴美設廠之餘，台積電也要帶領相關供應鏈下游廠商，包括封測、設備、材料等，一起組成「國家隊」進攻美國。劉德音笑說，在與下游廠商溝通時才發現，他們其實很有「冒險精神」，認為即便當地已有相關的供應鏈，他們相信自己的實力不僅能成為台積電的供應鏈外，同時也能打進當地市場，攜手台積電創造雙贏局面。

對此，台經院分析師劉佩真表示，這樣的「國家隊」團體戰不僅能創造群聚效應，也可延伸台灣半導體的競爭優勢到美國當地，不僅是要鞏固美國市場，更要爭取更多的美國客戶訂單。

責任編輯：陳映璇