Facebook News新聞分頁服務正式上線，讓更多在地新聞內容透過Facebook平台增加曝光度，進而獲得更多流量並提升廣告營收。

去年10月推出但僅先開放美國境內少數用戶測試的Facebook News新聞分頁服務，即日起正式開放所有美國境內用戶使用，同時也加入更多在地新聞內容，預期透過Facebook平台增加曝光度，讓合作新聞網站可以獲得更大連結流量，進而獲得進一步的廣告營收。

相較於之前推出的Instant Articles服務是將所有內容提供給Facebook，卻難以獲得實質流量與廣告營收，Facebook News新聞分頁服務是Facebook直接與認證的新聞網站合作，Facebook不僅會支付內容合作費用，同時也會針對合作內容導入流量，讓合作新聞網站能獲得更大點擊流量，進而增加廣告曝光營收，因此能讓新聞網站更願意與Facebook合作。

而要加入成為Facebook News新聞分頁服務內容提供者，新聞網站必須符合有足夠閱讀群眾，同時也必須遵守提供真實新聞內容的規範，但Facebook並未明確透露實際合作規範，但應該是以提供內容必須能被第三方事實查驗服務審核為主。

目前Facebook News新聞分頁服務已陸續和華爾街日報、華盛頓郵報、BuzzFeed、Business Insider、NBC、USA Today、洛杉磯時報等新聞媒體合作，宣布正式上線後，預計將有更多地方新聞內容、影音服務的新聞媒體加入。

目前Facebook News新聞分頁服務僅在美國境內開放，參考之前Instant Articles服務拓展情況，預期Facebook後續也會讓此項新聞分頁服務在更多地區上線運作，並且與在地新聞內容提供商合作。

資料來源：Tech Crunch、The Verge