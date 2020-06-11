造訪日本東京銀座，除了一整棟12層樓的Uniqlo銀座店，現在還多了新的造訪地點——Uniqlo Tokyo！不僅店外招牌科幻的很療癒，像旋轉積木般不斷翻轉變換，店內空間更是找來曾獲得普立茲克建築獎的瑞士建築師Herzog＆de Meuron操刀，打通了一到四樓，開放感十足。
原本Uniqlo位於MARRONNIER GATE Ginza 2 building七樓，後來規劃擴建翻修，位置移到大樓面街的一角，官方公布的賣場面積為約1,500坪。Uniqlo表示，目前東京的銀座以及有樂町區正在重建，此區如何佈局是Uniqlo重要的發展策略。更表示，相信Uniqlo Tokyo這間店將改變銀座客戶的流向，完整傳遞品牌近年推動的「LifeWear」概念（高質量、功能齊全、價格適中、具創新性）。
Uniqlo Tokyo由佐藤可士和擔任創意總監，並找來曾獲普立茲克獎的瑞士建築師Herzog＆de Meuron共同開發，打通後的空間開放感十足，展現獨具個性的簡約面貌，傳達「生活的一切都在其中」理念。Uniqlo Tokyo未來也會積極與設計師、藝術家合作，從1樓到4樓都有協作的展示空間。開幕時合作的設計師與藝術家包含資生堂首位彩妝大師原田忠，edenworks 篠崎恵美、神宮エミ⋯⋯等8位。
一樓中央區規劃為體現「LifeWear」概念的展示區域；二樓以女性為主，這裡的預售品項也會是最多的，陳列上以不同情境場景為主題；三樓是完整的男士區，從經典休閒服裝到高品質的服裝，一應俱全。也配備了訂製西服的試穿樣品，有各種身型、身長、袖長可選擇。
UT迷則一定要造訪四樓， 這裡集結了從2002年至今的UT系列。這層樓還規劃了兒童和嬰兒部門，還有個可讓兒童玩耍的圖書館，讓來逛街的父母親們有機會喘口氣。
Uniqlo預告，開幕時將會同步揭曉UNIQLO x Theory合作的新系列，一系列開幕活動也讓人很想獲得，包含前3,000位造訪者可以獲得木村屋總本店合作的麵包，還有購物滿額贈送的Uniqlo Tokyo限定環保袋，以及Uniqlo與三得利craft BOSS合作的 「Craft Boss」系列咖啡等。
UNIQLO TOKYO
地址：3-2-1 Ginza, Chuo-ku, Tokyo Marronnier Gate Ginza 2,1-4F（東京都中央区銀座3丁目2-1，マロニエゲート銀座2，地上1～4階）
網站：https://www.uniqlo.com/jp/ja/contents/feature/tokyo/
責任編輯：林芳如
本文授權轉載自：Shopping Design
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