UNIQLO最新全球旗艦店將於下周6月19日開幕，而店內空間則是由瑞士建築大師操刀，展現出獨具個性的簡約面貌，傳達「生活的一切都在其中」理念。

造訪日本東京銀座，除了一整棟12層樓的Uniqlo銀座店，現在還多了新的造訪地點——Uniqlo Tokyo！不僅店外招牌科幻的很療癒，像旋轉積木般不斷翻轉變換，店內空間更是找來曾獲得普立茲克建築獎的瑞士建築師Herzog＆de Meuron操刀，打通了一到四樓，開放感十足。

原本Uniqlo位於MARRONNIER GATE Ginza 2 building七樓，後來規劃擴建翻修，位置移到大樓面街的一角，官方公布的賣場面積為約1,500坪。Uniqlo表示，目前東京的銀座以及有樂町區正在重建，此區如何佈局是Uniqlo重要的發展策略。更表示，相信Uniqlo Tokyo這間店將改變銀座客戶的流向，完整傳遞品牌近年推動的「LifeWear」概念（高質量、功能齊全、價格適中、具創新性）。

UNIQLO 早前公布的 Uniqlo Tokyo 模擬圖 圖片提供／UNIQLO

Uniqlo Tokyo由佐藤可士和擔任創意總監，並找來曾獲普立茲克獎的瑞士建築師Herzog＆de Meuron共同開發，打通後的空間開放感十足，展現獨具個性的簡約面貌，傳達「生活的一切都在其中」理念。Uniqlo Tokyo未來也會積極與設計師、藝術家合作，從1樓到4樓都有協作的展示空間。開幕時合作的設計師與藝術家包含資生堂首位彩妝大師原田忠，edenworks 篠崎恵美、神宮エミ⋯⋯等8位。

一樓中央區規劃為體現「LifeWear」概念的展示區域；二樓以女性為主，這裡的預售品項也會是最多的，陳列上以不同情境場景為主題；三樓是完整的男士區，從經典休閒服裝到高品質的服裝，一應俱全。也配備了訂製西服的試穿樣品，有各種身型、身長、袖長可選擇。

曾獲普立茲克獎的瑞士建築師 Herzog＆de Meuron 打造 Uniqlo Tokyo 空間 © Herzog＆de Meuron

UT迷則一定要造訪四樓， 這裡集結了從2002年至今的UT系列。這層樓還規劃了兒童和嬰兒部門，還有個可讓兒童玩耍的圖書館，讓來逛街的父母親們有機會喘口氣。

Uniqlo預告，開幕時將會同步揭曉UNIQLO x Theory合作的新系列，一系列開幕活動也讓人很想獲得，包含前3,000位造訪者可以獲得木村屋總本店合作的麵包，還有購物滿額贈送的Uniqlo Tokyo限定環保袋，以及Uniqlo與三得利craft BOSS合作的 「Craft Boss」系列咖啡等。

Uniqlo Tokyo 開幕當天當天同步發表與 Theory合作的最新聯名系列.jpg 圖片提供／UNIQLO

Uniqlo Tokyo 開幕禮，與木村屋總本店合作的麵包 圖片提供／UNIQLO

Uniqlo Tokyo 開幕活動：購物滿額贈送的托特包 圖片提供／UNIQLO

Uniqlo Tokyo 開幕活動：Uniqlo 與三得利 craft BOSS 合作的 「Craft Boss」系列咖啡 圖片提供／UNIQLO

Uniqlo Tokyo 開幕購物袋 圖片提供／UNIQLO

UNIQLO TOKYO

地址：3-2-1 Ginza, Chuo-ku, Tokyo Marronnier Gate Ginza 2,1-4F（東京都中央区銀座3丁目2-1，マロニエゲート銀座2，地上1～4階）

網站：https://www.uniqlo.com/jp/ja/contents/feature/tokyo/

責任編輯：林芳如

本文授權轉載自：Shopping Design

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