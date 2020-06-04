疫情影響全球零售，也改變了消費者的習慣，從UNIQLO的數據，可以看出哪些變化？

疫情重創全球零售業，日本服飾巨頭UNIQLO的步伐卻依舊穩健，不僅展店計畫照常進行，日本今年加開三間大型旗艦店，台灣本月也盛大開幕台中店；研發多年的省水牛仔褲，也將全球上線，年底前UNIQLO將以省水99%的新製程，生產所有牛仔褲商品。

疫情似乎沒有打亂既有計畫，但仍影響消費者的行為模式，3日UNIQLO台灣分享了他們的觀察與應變策略。

到店購買率提升3倍，一改過往行銷節奏

最令UNIQLO印象深刻的是疫情期間購買率大幅提升，即所有進店的消費者中實際購買的人數比例增加，像在母親節檔期，這個數字就比去年成長3倍。

UNIQLO海外行銷暨宣傳戰略部長黃佳瑩解讀，這代表「目的性消費」的比例提高了，消費者很明確自己是為了什麼走進店裡、要帶什麼樣的商品回家。

UNIQLO海外行銷暨宣傳戰略部長黃佳瑩。 蕭閔云攝影

因此，UNIQLO改變過去的行銷節奏。

「以前像是『感謝祭』這樣的優惠活動，我們可能前一天才公告，但現在我們把時程都提前。」黃佳瑩說，目的就是讓消費者能更快掌握訊息：可以在何時、買到什麼樣的商品、有什麼優惠，這些消費者在意的資訊，UNIQLO都盡可能快速、清楚地傳達。

新一代明星商品，強調與生活場景的連結

另外，疫情期間也出現新的明星商品，例如強調好洗、快乾、易保養的Easy Care系列服飾，銷量就成長兩倍。

其實背後邏輯不難理解，由於防疫意識提高，為避免外出沾染的病毒殘留在衣物上，換洗的需求提高，而主打快乾、洗不壞的機能服飾，就成了消費者的心頭好。

這也讓UNIQLO更加強化行銷訊息與消費者生活的連結，像是因應遠端辦公趨勢，就推出了「宅家生活最佳良伴」，主打寬鬆好動、極致舒適的家居服，也躍升明星商品的行列。

虛實通路整合，45歲以上消費者成長25%

此外，值得一提的是，UNIQLO還發現，在疫情期間45歲以上中高齡消費者，在電商消費的人次較去年同期成長了25%，且帶動「線上購買、店舖取貨」使用率也成長25％。

黃佳瑩分析，中高年級消費者還是習慣要試穿才安心，所以透過線上下訂，到門市試穿、修改後再把商品帶回家的虛實通路整合，就意外在這次疫情中獲得一群中高年級愛用者。而如何透過網路持續抓住這群消費者，也將成為接下來UNIQLO的規劃重點。

責任編輯：陳映璇