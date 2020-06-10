光學元件廠大立光今（10）日招開股東會，執行長林恩平對第三季的評估態度保守，指出目前中低階產品拉貨較多、高階較少，但後者對大立光營收影響不小。

光學元件廠大立光於今（10）日召開股東會，去年財報顯示合併營業額新台幣607.45億元，年增22%；稅後淨利282.63億元，年增16%。至於每股盈餘（EPS）的210.70元、以及每股配發現金的79元，皆創下歷年新高。

執行長林恩平表示，公司目前正在執行台中的擴廠計畫，同時持續進行技術研發、升級。他指出，往年第三季是傳統旺季，雖然有些客戶積極在下單，但下修比例仍舊比較多。問到對下半年景氣看法，他保守地說「看不懂」，並表示還不知道最壞時刻是否已經過去。

中低階產品拉貨上升、高階產品下修

有「股王」稱號的大立光，由於受到新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）與美國擴大對華為禁令等影響，4、5月營收下滑，且前5月累計營收年成長剩下9.67%，跟今年第1季年增率34.52%相差甚大。放眼7月營收，林恩平表示，客戶訂單可能仍會下修。

在產品拉貨部分，林恩平表示，由於客戶心態保守，平時接單較少的中低階產品的拉貨較為積極，高階產品則相反。他強調：「高階產品賣不好，對我們的影響比較大。」

不過林恩平也表示，大立光7P、8P鏡頭等高階產品會持續生產，9P鏡頭也已設計完成，可達1億畫素效果。雖然智慧型手機的終端需求仍不明確，但9P與自由曲面鏡頭（Freeform lens）產品今年皆有機會導入客戶產品設計中、並且出貨。

林恩平：新產品開發延後，下半年多鏡頭仍是趨勢

在產品研發部分，大立光去年一整年投入的研發費用為37.64億元，年增16%，占營收約6.2%。大立光並預估今年投入的研發費用約占營收5至10%間。

不過，林恩平也表示，客戶端新產品的開發進度有延宕的情況。今年及明年出貨的新產品，都會順延至隔年。

外界也好奇，在疫情期間，是否有醫療方面的光學產品因此受惠？林恩平表示沒有，但也表示他們有光學元件已通過美國FDA（食品藥品監督管理局）審核，應用於膠囊胃視鏡及十二指腸鏡。此外，他們也與美國Clearmind公司合作，供應腦內視鏡的光學元件，上個月才剛剛通過FDA審核，即將在美國市場上市。

觀察下半年的鏡頭市場，林恩平認為多鏡頭仍舊是趨勢。至於台灣5G 7月開台後鏡頭是否會有所變化？林恩平說，5G跑得快的話，影像功能會提升，那麼鏡頭的規格應該也會再高一些。