蟬聯股王長達9年的大立光，曾創台股最高股價紀錄。執行長林恩平不猜測未來，只專注做3件事：鎖定目標、持續擴充、不畏雜音。

「價格」和「價值」，明明只相差了一個字，但對於陷入「CP值思維」數十載的台灣企業來說，從前者走到後者，卻是千山萬水。在2019年全球動盪的「亂世」中，有一群台灣企業卻出線了。他們十年如一日，成為標準制定者，掌握話語權；他們在選擇的交叉口，毅然決然地「斷捨離」，成為數位轉型典範……他們拚的早已不是價格，而是價值。



《數位時代》製作[台灣「高價值企業100強」排行榜][1]，一探究竟，誰是最具競爭力的佼佼者。

全球最大手機鏡頭供應商、自2012年起蟬聯台股股王至今的大立光電股份有限公司（以下簡稱大立光），在2019年交出了創業以來最佳成績單，年營收衝上607.5億元，每股稅後淨利（EPS）210.7元，兩個數字都創下了歷史新高。

而在高階鏡頭大幅出貨下，大立光全年毛利率69％，比晶圓代工龍頭台積電的毛利率（46％），高出了一大截。

然而，對比於大立光的好表現，智慧型手機市場在2019卻是失色的一年。根據市調機構Canalys的統計，全球智慧手機出貨量13.66億支，比2018年衰退了2％。這一年，前3大手機龍頭洗牌，亞軍和季軍互換位置，華為超車了蘋果，只是似乎無礙於大立光，因為3大品牌都是客戶。

即使2020年開年就有肺炎疫情，大立光2020年的首季業績依舊亮眼，EPS大賺50.1元，年成長33％。除了產能集中台灣之外，大立光不甩大環境紛擾，交出傲人戰績，做對了哪些事？

「執行長，疫情緣故，今年客戶的新品發表是否受影響？」

「（手機）需求變弱是短期影響，還是長期打擊？」

在大立光的線上法說會，外資分析師連珠砲地追問，大立光執行長林恩平語氣平淡地回應：

「不知道。」

「看客戶決定。」

熟知林恩平個性的分析師知道，他並非高傲不答，而是客戶沒有說，大立光也不猜測市場。

「大立光不只是2019年做對事，而是一直成功，它的三大策略就是：鎖定目標、持續擴充、不畏雜音。」仲英財富管理顧問公司投資長陳唯泰指出，不管外界如何紛擾，大立光的動態猶如林恩平日日打坐一樣，禪定且恆常，絕不會因市場盛傳同業低價搶單，或某款應用瞬間暴紅，就心思動搖轉向。

蘋果對產品品質及良率的高要求，一般鏡頭廠商難以達標，大立光以卓越的技術能力搶下其訂單，成為近十年來的股王。圖為2013年執行長林恩平偕同時任總統馬英九參視大立光，馬英九身後依序為大立光共同創辦人林耀英、 陳世卿。 flickr cc by 中國民國總統府

關鍵一：鎖定目標，做手機鏡頭裡的頂峰市場

專注研發高階鏡頭，是大立光的第一個致勝策略。在首季鏡頭出貨類別中，2,000萬像素以上的高階鏡頭占比20～30％，1,000萬像素以上的鏡頭出貨占比高達40～50％，合計千萬像素以上手機鏡頭已經包辦6～8成產能。

「高階鏡片比較大，良率容易折損，用比較多塑料，現在塑料供給有點緊。」林恩平這番話，說的是「鏡片愈大，接收的光愈多，精度難度也高。」

而「良率」和「單價」，正是大立光管理高毛利率的兩大利器，尤其單價對毛利率的影響度高於良率，大立光一路以來都專注提供高階高單價鏡頭，加上生產良率一向優於同業，能在單位價格貢獻（ASP）最高的情形下衝高毛利率。

目前高階手機鏡頭正朝「多P（片；Plastic）」方向發展，塑膠鏡片堆疊得愈多，拍照像素就能提高，視角廣度加大，照片外圍變形度可以減少。不過，鏡片數一多，影響良率的變數也會等級增長。

「鏡片有兩面，兩片鏡片等於有四面，難度是2的2次方，7片鏡頭堆疊一起，難度就增為2的7次方，甚至困難在於7片鏡頭檢查都沒問題，但堆疊在一起就是有問題，必須找出原因。」陳唯泰說。

大立光創立於1987年，於2002年正式在台灣證券交易所掛牌上市，集團總部位於台中市南屯區精密機械園區。 本刊資料

蘋果對鏡頭效能要求高，要求量產品質高，一般鏡頭廠商難以符合要求，產出良率低，大立光專注於技術，良率一直比同業高出一截。

2019年大立光率先量產7P（7片鏡片組成），交貨給三星，成為業界最早且產能最足的供貨商。訂於2020年底上市的iPhone 12，也傳出將用到7P鏡頭；凱基證券研究員陳佳儀更預估，大立光將包辦iPhone 12 7P鏡頭的8成供應量。

於此同時，高像素及多鏡頭已成為智慧手機巨頭們追逐比拚的戰場，大立光則不管誰消誰漲，始終在客戶背後默默專注地研發光學鏡頭技術。

2019年，中國手機廠商OPPO及華為搶在年初宣布將開賣10倍光學變焦鏡頭手機，採用潛望鏡（periscope）鏡頭技術，讓手機不必屈就鏡頭厚度設計「突起」，就能支援高倍數變焦。

為了追求效能，華為P30 Pro手機背蓋出現「4鏡頭」，將超廣角、望遠鏡頭一起納入。而在華為發表4鏡頭機之前不久，被稱為「三眼怪」的蘋果iPhone 11 Pro才以3顆主鏡頭登場。

林恩平曾公開表示，5P以上的鏡頭專利，大立光多半已掌握，建立了跟對手之間的護城河。2019年，大立光8P鏡頭已正式出貨給華為P40旗艦機，林恩平透露，「現在9P已經設計好了！就看客戶會不會用。」大立光再度把鏡頭技術推上新的一階。

在蘋果iPhone 11 Pro發表3顆主鏡頭後，華為立馬發表4顆主鏡頭的P30 Pro，手機廠比拼鏡頭數，都靠大立光供給的彈藥。 蔡仁譯攝影

關鍵二：持續擴充產能，布局未來10年

林恩平受過醫師訓練，冷靜、明快研判決斷的專業，也反映在他的策略布局上。

近兩、三年，雖然智慧型手機產業成長趨緩，但大立光的擴廠手筆卻不曾間斷。繼2017年一次大擴廠後，2019年底又宣布砸百億元，在台中興建3座工廠，預計於2023年陸續量產。

對專注於推進手機鏡頭技術的大立光來說，就算手機銷量不增加，但是只要手機鏡頭像素愈高，鏡頭模組裡的鏡片數就需要愈多、鏡片也愈大，產能消耗也隨之增加。今年，大立光的產能已經滿載，再一次擴廠，是為了未來10年布局。

關鍵三：不畏雜音，專注做好一件事

大立光專注於高階鏡頭戰場的策略，在林恩平接班10年來不曾動搖，甚至只有「聚焦再聚焦」。

兩年前，手機時下熱門的「屏下指紋辮識」及「3D感測鏡頭」，只需使用2～3片鏡片組成，林恩平隨即公開表明：這不會是大立光的主力戰場。

2019年，大立光更淡出布局5年的汽車鏡頭生意，鬆開咬在嘴中的肥肉。儘管此舉引發業界譁然，但從中也可以看出，大立光傾其所有精銳資源，聚焦高階手機鏡頭的決心，不論外界風向怎麼變，一招抵百招，最終成為大立光勝出的關鍵。

「我們的自由曲面鏡頭（Freeform lens）今年會開始出貨，下半年看得到產品。」林恩平說，這款號稱大立光「秘密武器」的新品，能將「軸對稱加工」造成的鏡片邊緣影像扭曲問題（distortion）修正回來，將應用在超廣角鏡頭上。而自由曲面鏡頭軸度多、震動多，精度更難控制，大立光也再度為自己設下新的高階鏡頭挑戰門檻。

2020年，是林恩平接班的第10年。這段期間內，扛著同業競相搶入、鏡頭技術不斷提升的壓力，大立光市值已大增48倍。一路走來，就如同這家公司專注生產的塑膠鏡片一樣：用強壓力壓鑄塑料做出想要的曲度，面臨產業競爭、客戶要求的高壓，大立光也恆常、專一地走在自己形塑的道路上。

一如父親、大立光聯合創辦人林耀英中年才轉業，大立光掌門林恩平本是小兒科醫生，到46歲才接掌大立光。 本刊資料

大立光電股份有限公司（LARGAN Precision）

成立： 1987年

負責人： 董事長林恩舟，執行長林恩平

核心業務： 光學鏡頭零組件

規模： 7,000人

成績： 2019年營收607.5億元、EPS210.7元，創歷史新高

2019年勝出原因： 專注布局鏡片技術，多鏡片及超薄技術領先