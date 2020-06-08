大立光轉投資星歐光學隱形眼鏡公司，宣佈拿下屈臣氏獨家品牌代工單，屈臣氏近年崛起成為隱形眼鏡銷售通路新勢力，也讓市場關注星歐光學今年動向。

大立光轉投資「星歐光學」宣佈拿下屈臣氏品牌「獨家代工」單，2020年雙方合作將推出pink BY PURE BEAUTY隱形眼鏡，在屈臣氏上架銷售，由於屈臣氏近年在台灣隱形眼鏡通路勢力崛起，豪奪傳統眼鏡行通路市占，雙方合作成績也受到同業高度矚目。

星歐8日發佈新聞稿指出，星歐光學獨家取得台灣「藥妝龍頭」屈臣氏自有品牌pink BY PURE BEAUTY隱形眼鏡代工單，雙方將聯手於2020年重棒推出全新隱形眼鏡，無畏目前市場因疫情帶來的衝擊，首波上市會推出一款透明片搭配五款彩色片。

星歐指出，此次發售的透明片，融合浪漫的粉紅風格，並添加多種維他命成分。彩色片設計則引進日韓流行風格，瞄準年輕族群與女性市場，新品已在400多家屈臣氏獨家販售。

大立光轉投資星歐光學16年，近兩年才轉虧為盈。 本刊資料

攜手星歐光學，屈臣氏加大隱形眼鏡銷售通路

屈臣氏為何與「星歐」合作？星歐不諱言關鍵就是「星歐光學」背後大有來頭，是鏡頭龍頭廠大立光轉投資之子公司，所以技術與品質受到肯定。

業者指出，台灣隱形眼鏡市場近年相當穩定，屈臣氏則在通路市場崛起，逐漸加大隱形眼鏡銷售力道，目前海昌、帝康、晶碩等台灣自創品牌都在屈臣氏開架區販售，由於隱形眼鏡為日常用品，與店內商品屬性相符，逐漸取代傳統眼鏡行通路，2019年很可能是屈臣氏銷售量突破性成長的一年。

目前傳統四大隱形眼鏡品牌如嬌生或博士倫等，仍以傳統隱形眼鏡通路為主要銷售點，屈臣氏則以新興品牌為主，兩大陣營壁壘分明。

「買隱形眼鏡順帶買指甲油很合理，消費者逐漸不會專為買拋棄式眼鏡跑到眼鏡行去。」業者分析，屈臣氏隱形眼鏡生意擴張快速，也一直想瞄準自有品牌市場，曾詢問多家代工廠合作意願，不過不採買斷方式，合作門檻相當高，此次選擇星歐作為合作夥伴頗受矚目。

星歐光學與屈臣氏pink BY PURE BEAUTY獨家合作。 大立光

星歐加速取得藥妝通路龍頭大單，也顯示擴張積極，2020年將是星歐第三年獲利關鍵年，未來是否送件申請上市是業界觀察重點。

根據大立光公佈財報數據，星歐資本額10億元，目前淨值6.99億元，2019年營收3.86億元，營業利益6591.8萬元，稅後純益5798.1萬元，EPS 0.58元，這是星歐光學第二年轉虧為盈，2018年，星歐光學年營收3.15億元，EPS 0.13元，稅後淨利1332.6萬元。

相對2017年，星歐營收仍僅2.46億元，當年度本業雖賺607萬元，但稅後純益虧162.6萬元，小虧0.02元處於損益平衡邊緣，星歐成立於2004年，比和碩集團成立的晶碩光學（2009年成立）要早，不過晶碩已經搶先一步完成上市。

責任編輯：陳映璇