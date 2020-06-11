台灣擁有良好的半導體生態及產業鏈，但人才的斷層卻漸趨嚴重，如何銜接學術與產業解決人才荒，將是下個10年政府及半導體產業的首要任務。

一場席捲全球的疫情，讓台灣透過亮眼的防疫表現重新站上全世界。而在這場防疫戰中，政府、產業與醫療各界的資源整合與超前部署功不可沒，台灣深厚的科技資源與技術能量更在其中扮演關鍵角色。隨著疫情發展進入下半場，全球化結構重組，不只既有產業面臨重新布局的情況，也催生更多新興產業的機會，而各家企業該如何掌握和因應變局，展現產業應變韌性，是2020下半年的發展重點。

總統蔡英文於5月20日就職典禮中發表「面對全球政經結構變遷」主題演說，其中，在產業經濟方面強調將打造六大核心戰略產業：

一、強化資訊及數位產業發展利用半導體和資通訊產業優勢，成為下世代資通訊基地。

二、發展結合5G、數位轉型和國家安全的資安產業。

三、接軌全球的生物和醫療科技產業。

四、發展軍民整合的國防和戰略產業，進軍航太產業。

五、將加速綠電和再生能源產業發展，希望打造台灣成為亞太綠能中心。

六、建構確保關鍵物資供應的民生和戰略物資產業，確保國內關鍵民生戰略物資生產。

半導體產業是未來科技突破與文明發展的奠基

台灣半導體產業在全球占有領先地位。 Sundry Photography via shutterstock

蔡總統演說中的六大核心戰略產業，分別提及ICT（資通訊）與數位產業、5G與資安發展與生醫科技領域，其中半導體、5G產業在台灣耕耘已久，並在全球市場上擁有優勢地位。而新興科技應用的發展皆建立在半導體與微電子產業上，從底層終端裝置、聯網層閘道器，到最上層雲端平台架構，皆須仰賴半導體技術的基礎做後盾，才能實現人們對於未來科技想像的各種應用場景。

以這次疫情為例，台灣很多防疫措施，包含電子化、手機定位技術與數據資料的整合都須依靠半導體元件才能發揮作用。

台灣擁有全球最完整的半導體產業聚落，並持續在全球產業中扮演關鍵角色。經濟部指出，目前半導體在台重大投資案都陸續落實，包括台積電的5奈米及3奈米等，總計有2.7兆元投資正在進行，今年將持續吸引國際大廠來台投資，以期望鞏固半導體產業在台灣的發展優勢，並在全球半導體版圖中占有關鍵地位。

全球再生能源轉型趨勢，台灣加速發展為亞太綠能中心

隨著全球趨勢發展，企業使用再生能源是國際趨勢，像是蘋果、Google、微軟、Facebook、Amazon等紛紛宣布加入RE100倡議行動、主張採用綠電落實企業社會責任。在能源轉型的趨勢下，台灣政府也訂出2025年綠能占比20%的目標，以期推動台灣將成為亞太綠能中心。

位處亞洲交通樞紐的台灣具備發展再生能源三大關鍵優勢：天時、地利、人和。在過去幾年，台灣再生能源市場透過政府提倡，以及清楚的再生能源產業發展目標，吸引指標性開發商團隊進駐。然而，打造台灣成為亞太綠能中心仍需要各方努力，無論從開放的政策環境、再到厚實的能源系統整合能力、抑或導入最新的產業技術實力，都是打造穩健再生能源市場中不可或缺的關鍵要素。

高科技人才荒？政府回應產業需求，全力推動科技人才培育

台灣半導體產業面臨日漸嚴重的人才匱乏問題，而人才的永續同時也是產業永續的關鍵，要持續推動科技的進展，解決人才荒就成為刻不容緩的課題。蔡總統也在就職演說針對人才議題表示，台灣要匯聚各方人才，政府會全力爭取國際上最頂尖的技術、研發和管理人才，讓台灣產業的團隊能夠更加國際化，擁有全球競爭的視野和能力。

台灣擁有最密集的半導體生產基地及完整產業鏈，人才招募難度看似相對較低，但與10年前相比，台灣的數學理工博碩士人數降幅約達15%。尤其台灣向來以半導體產業享譽國際， 唯有培育源源不絕的產業人才，才能持續於全球產業鏈佔有一席之地 。

另一方面，台灣高等教育每年培育大量的理工與資訊人才，從學校供給端來看，數量上不會不足，但最後卻產生 企業端用人和學校人才培育無法銜接的問題，或許這也是造成科技人才荒的原因之一 。

綜合以上，如何縮短學用落差，並且符合產業需求，以解決台灣科技產業人才短缺的問題，是半導體產業在下個世代的發展目標。無論是從人才發展基礎上的學校教育、企業用才實際狀況，再到政府人才政策的推動目標，都希望透過向各方單位積極溝通人才倡議的重要性，使台灣產業共同關注產業的整體競爭力、人才培育及永續等關鍵議題，以多元方式協助半導體產業持續吸引、發展和保留人才。

進入後疫情時代，未來全球市場走向充滿不確定性，蔡總統提到，打造「六大核心戰略產業」，是讓台灣成為未來全球經濟的關鍵力量。我們必須挾豐沛的全球資源與技術能量，持續與政府共同推動產業技術升級，藉由培育科研人才、加速數位轉型、推動再生能源市場等多方發展下，才能在5G與AI新時代中，鞏固台灣在全球科技與能源產業鏈中長久的競爭力。

責任編輯：陳建鈞

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