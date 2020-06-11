科技部長吳政忠上任後，首度與媒體展開談話，再次提到蔡英文總統的科技6大發展方向，以及針對台積電赴美一事發表看法。

上任三週，科技部部長吳政忠昨（10）日首度舉辦媒體茶敘，「許多人有疑問，新部長跟舊部長的政策會不會延續，我的答案是Yes！」吳政忠說。

他提到過去前科技部長陳良基任內三年推動許多新政策，包含人工智慧與新創領域的深耕，以及鼓勵年輕學者的哥倫布或愛因斯坦計畫，都是國家本來就應該做的。

吳政忠也再次強調520上任時提到的6大發展方向，將會是未來的重點：生技與精準醫療、半導體、產業數位轉型、5G與6G的新世代網路、資訊安全以及前瞻的網路建設。

力拚科技預算保持1,200億元水準

「上任後第一件事情，是把過去科技部推動的方案，接過來盤整，了解發出去的計畫、人員是否都有達到當初設定的目標，也會請同仁研議怎麼把計畫做得更好。」吳政忠表示，科技部應該搶先布局台灣未來5～10年產業發展，因此在盤點完成後，緊接著要做的是跨部會整合。

「整體的科技預算是1,200億元，科技部、經濟部、中研院是主要部會，科技部負責培育人才、技術研發比較上游的部分；中、下游甚至到產業，就要跟其他部會一起攜手合作。」吳政忠說：「跟其他部會一起，才能共創台灣未來10年發展。」

不過，由於受到新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的影響，在科技預算的部分可能會受到紓困預算的影響，吳政忠表示會盡力讓科技預算維持在1,200億元的水準。

此外，談到協助台灣新創的發展，吳政忠表示新創就像是生了一個孩子，後續有幼稚園、小學、中學等教育，科技部負責人才，但要跟其他部會合作，如國發會、經濟部，才能有小孩教育的資金。

「還有，新創失敗是常態，這些有失敗經驗的人，才是台灣人的寶貝。」吳政忠說。

公私協作，才能讓台灣科技人才更完整

由於台積電剛結束股東會，董事長劉德音指出，台積電赴美的原因之一，是希望能找到全球最頂尖的科技人才，發展最頂尖的科技。

吳政忠則表示：「 台積電本來就應該布局，哪裡有人才就到哪裡去，但他們也講得很清楚，主要基地仍會在台灣。 」他也提到重點應該是在於公部門與企業該怎麼協力，才能讓台灣的人才布局更完整。舉例來說，台積電也跟教育部的玉山學者計畫合作，把全球頂尖的研究人員、教授帶到台灣。

「不只台積電，半導體還有封裝、IC等，人才需求種類不同，但都很重要。」吳政忠說，他也透露行政院針對科技人才還有更大的計畫，將在近日內公布。

責任編輯：陳映璇