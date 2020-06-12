上個月，台積電宣布將赴美打造120億美元先進晶圓廠，而針對美國政府的補貼，有專家認為因美國總統大選因素，讓台積電在談判上具有優勢。

南華早報10日報導，彼得森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）資深研究員尼古拉斯·拉迪（Nicholas Lardy）指出，這筆投資案有望為台積電帶來槓桿作用。「我猜他們會取得執照，繼續出貨給華為。若拿不到執照，台積電大可以放慢建廠步伐、甚至從中抽身。這對即將面臨總統大選的川普（Donald Trump）相當不利。」「台積電比多數人意識到的還要具備優勢，他們沒有一定得投資的必要。」

美國國務院一名官員透露，為了吸引台積電，雙方進行了多次協商、當中還牽涉到慷慨的金融獎勵措施。不過，該官員不願透露獎勵細節。

台積電董事長劉德音5月就在投資人電話會議上表示，在美國建廠有「成本上的差距」，目前難以讓人接受，雙方已經討論了許多年。他6月9日又表示，台積電仍在跟美國政府詳談補助問題。「台積電在美國、台灣經營的成本差距，我們希望聯邦政府及州政府能想辦法補上。」

白宮國家經濟委員會會長庫卓（Larry Kudlow）5月曾表示，倘若有企業願意將供應鏈從海外搬回美國，白宮考慮為他們提供減稅等獎勵方案。

美加強封印華為後，台積ADR漲逾15％

美國商務部5月15日進一步封鎖華為，禁止企業以內含美國軟體及技術的設備、為華為代工晶片。台積電也在同時間宣布赴亞利桑那州設廠。雖然這一切似乎衝著台積電而來，但商務部發表聲明後，台積電ADR卻續揚。

MoneyDJ XQ全球贏家系統報價顯示，台積電ADR 10日終場上漲1.66％、收57.55美元（約新台幣1,707元），創2月19日以來收盤新高；以5月15日收盤價（498美元，約新台幣1.4萬元）計算，至11日漲幅已達15.56％。

美中科技大戰愈演愈烈，台積電被迫捲入兩國爭端，投資人該擔心嗎？

Barron‘s 6月5日報導，Susquehanna International Group資深證券分析師梅迪·侯賽尼（Mehdi Hosseini）預測，市場上的現實將壓倒政治問題，台積電未來勢將繼續對所有國家供應晶片。台積電龐大的研發經費，仰賴中美客戶有效分擔成本。「我們最終可能弄巧成拙，為每支iPhone支付2,000～3,000美元（約新台幣5.9萬～8.8萬元）。」

不只如此，美國商務部的規定也有漏洞。華盛頓法律事務所Akin Gump專精貿易法的合夥人凱文·沃爾夫（Kevin Wolf）說，只要找到跟華為合作的中間人或聲稱晶片並非美國相關設備的「直接產品」，業者即可繞過法令規定。他認為，商務部聲明跟實際條文有一些模糊地帶。

台積電已延攬了兩名專業的華盛頓遊說者（lobbyist），希望能協助該公司對抗中美關係惡化對旗下業務的衝擊。主管經濟成長、能源及環保的國務院次卿克拉奇（Keith Krach）之前已經表示，不保證台積電會因承諾要赴美打造晶圓廠，而取得出貨華為的執照。

責任編輯：林芳如

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