年底前疫情若無法控制，感恩節拉貨潮恐因失業率過高，消費者無法「這麼快樂、大方消費」，這是總執行長陳廣中在6月15日股東常會的預警。

光寶董事長宋恭源表示，光寶集團2019年獲利能力大幅提升（編按：創三年來新高），是近年來持續精實聚焦、調整產品組合及提昇營運體質，達成轉型升級的成果。

今年第一季光寶雖受到全球疫情影響，稅後淨利為15.7億元，每股EPS0.68元，年增7%，仍是兩年來同期新高。展望今年營運，宋恭源表示，6月表現比預期好，但下半年展望還不明朗，期望今年光寶能穩定度過。

光寶將高階產品拉回台灣高雄廠製造。 光寶科技

總執行長陳廣中補充，依照歷史經驗來看，第三季向來為傳統旺季，但現在因為有疫情干擾，不能期望今年第三季像往年一般旺，不過因為上半年有疫情干擾基期低，下半年工作天數較多，下半年業績仍有機會高於上半年。

從需求來說，各國政府疫後積極衝刺經濟，中國政府積極佈建基礎建設，因此LED不可見光元件、伺服器、5G、AIOT、資料中心等應用，下半年業務面影響較小。筆電方面在上半年拉貨潮後，下半年展望轉趨保守，甚至陳廣中也預警，疫情如果無法控制，原本歷年都有的歐美感恩節拉貨潮，恐怕會因全球失業的人太多，造成消費者今年感恩節、聖誕節無法「這麼快樂、大方消費」。

光寶集團2019年主要營運成長主軸：雲端運算、LED元件、LED車用、戶外照明與5G、人工智慧及物聯網（AIoT）等應用占總營收超過三成，獲利貢獻佔比逾四成。

高雄廠Q2擴產，非中國產能年底直奔2成

疫情及貿易戰也讓光寶加速分散製造基地。光寶目前主要產能地仍在中國，泰國為光寶第二大海外生產基地，非中國產能總計約達15-20%。光寶預估，到今年底非中國產能將拉升至兩成，產品主要供應美國市場需求。

光寶陳廣中表示，第三季沒有過去旺季樂觀，但下半年仍優於上半年。 蔡紀眉攝

光寶產能全球化，疫情也讓各據點有不同衝擊，巴西、墨西哥、印度廠此波受到疫情影響，印度現仍處於局部復工，泰國、越南、台灣則仍持續維持生產，其中台灣廠去年超前部署，高雄廠2019年5月量產後，主要生產高階交換式電源及汽車電子，今年第二季又再度擴產，以生產雲端產品為主。

面對今年以來全球經濟諸多不確定性，光寶表示將積極應變、有序復工，機動調度與擴充非中國區產能因應全球客戶需求，包含台灣、泰國、越南、墨西哥、巴西、印度等地，中長期仍持續聚焦於雲端運算帶來的商機，如電源管理系統、伺服器機殼與網通等IoT相關應用，以及光電元件與5G、AIoT等方面的創新應用。

因應全球地緣政治與經濟劇烈變動，光寶近年來積極投資打造智能製造競爭力，包括製造系統自動化及機械手臂等，並且加快推動智能製造、強化全球各生產據點製造平台整合及數位化供應鏈管理能力、整合內部人才及外部夥伴，打造智能製造供應鏈生態系，提升光寶服務全球客戶的核心競爭力，同時，導入流程機器人RPA（Robotic Process Automations），推動全方位數位轉型。

責任編輯：蕭閔云