「財星500大」指的是《財星》雜誌每年公布的美國營收前500大企業。過去8年來，皆由沃爾瑪蟬聯冠軍，且自1955年起，60年來美國只換過3位冠軍。

每年5月《財星》雜誌（Fortune）會公布美國營收最高的前500大企業，俗稱財星500大（Fortune 500）。今年再次由美國零售超市沃爾瑪（Walmart）蟬聯第八年冠軍。

亞馬遜（Amazon）首次登上第二名，擠下埃克森美孚（Exxon Mobil）（第三名）與蘋果（Apple）（第四名）。Google母公司Alphabet則奪下第11名為歷史新高，Facebook也於今年首度擠進前50名。在本次排行中，有17間首次入榜的公司，其中包含Uber。

根據財星統計，自1955年發布這份榜單以來，每年都在榜上的公司，如今只剩52間，其中坐上冠軍寶座的只有通用汽車（General Motors）、 埃克森石油及沃爾瑪。美國企業研究所（American Enterprise Institute）推測，現在位於榜上的500間企業，在2051將全數被新的公司取代。而財星今年統整了榜單上所有公司66年間的產業營收表現，隨著各公司在榜單上的波動，也映照著美國超過半世紀的產業趨勢消長。

1955-1995年：汽車與石油公司長年居首

自財星1955年創立500大公司排行開始，前40年間，榜上的前10大公司幾乎都由美國的汽車三巨頭（通用、福特、克萊斯勒）與石油公司包辦。

像是通用汽車（General Motors）、埃克森石油以及福特汽車（Ford Motor），這三間公司從1956年開始穩坐前三名寶座，整整20年。其中通用汽車更是蟬聯20年榜首，直到1975年被埃克森石油擠下，屈居第二，不過兩間公司也持續競爭一二名直到2002年。

1995年：納入服務業，科技、醫療公司迅速成長

90年代，財星觀察到其他產業的成長，於是在1995年除了原本的工業與製造業公司外，榜單納入服務業公司，沃爾瑪於該年首度入榜就摘下第4名。拿1955年首份榜單與1995年改版後的排行對照，看得出來零售與科技業也進入前10名的位置。

資料來源 / Fortune 製圖 / 陳姿伶

財星將過去每年的500間企業，按照21種產業別劃分後發現，改版後的25年來，除了金融與石油產業的營收，一直是排名總營收中占比最大的類別外，科技、零售、醫療，這3種產業類別的營收，成長幅度最快。像是零售業從3700億美元（約新台幣10.9兆元）翻升到1.8兆（約新台幣53.4兆元），科技產業也從2400億（約新台幣7.1兆元），到現在每年將近1.4兆美元（約新台幣41.5兆元），兩者皆成長約6倍之多。如今這前5名產業的總營收，幾乎是剩餘16種產業總營收的兩倍。

資料來源 / Fortune 製圖 / 陳姿伶

2008年：科技業與汽車業進入死亡交叉，歷經金融風暴，汽車業正式殞落

自2002年沃爾瑪首度奪下第一名，打破埃森克石油與通用汽車的雙雄之爭，科技業與汽車業的總體營收，於該年進入「死亡交叉」。許多科技公司都在2003年排名驟升，像是微軟（Microsoft）就在2003年從原本的72名躍升到47名、戴爾（Dell）從53名升至36名，惠普（HP）則從28名躍升到14。

資料來源 / Fortune 製圖 / 陳姿伶

成長停滯的汽車產業，更在2008年的金融海嘯中，再度受創，通用汽車與福特汽車皆於2009年首次跌出前5名，至此汽車業的總體營收持續下跌。反觀較不受影響的科技公司，惠普當年首次擠進前十，拿下第9名、Apple則是打進百大，奪得71名，其他像是Alphabet也大幅上升34個名次來到117名。

透過這3個時期的觀察能發現，每年巨頭公司在排名上的波動，同時也代表著該產業興衰的歷程。而由於疫情，明年的財星500大將比以往更難預測，但同時也更令人好奇明年榜單會透露出的產業消長。

資料來源/Fortune、AEI

責任編輯：林芳如、蕭閔云

本文授權轉載自：經理人月刊

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