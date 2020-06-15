友訊前董事長胡雪相關人馬僅取得3席一般董事，最後由台鋼集團取得6席（3席一般董事、3席獨立董事），成功取得友訊經營權。

網通廠友訊科技今（15日）舉行股東會，重新改選9席董事，前董事長胡雪相關人馬僅取得3席一般董事，最後由台鋼集團取得6席（3席一般董事、3席獨立董事），成功取得經營權。台鋼集團會長謝裕民也親自出席會議，表示對李中旺肯定，希望公司能儘快獲利，重新擦亮友訊金字招牌。

友訊股東會改選董事，由台鋼集團與李中旺取得6席。 吳元熙攝影

友訊經營權變天，台鋼謝裕民：自己是鼓勵派

台鋼取得6席董事席次，包含一般董事李中旺、友訊投資代表人（林仕國、馮忠鵬）；鍾祥鳳、李勝琛、陳進明當選獨立董事；而胡雪人馬取得3席，包含浦聚投資代表人（胡雪、戴偉衡）、高宏毅當選一般董事。

這段期間，友訊經營權之爭不斷爆發事件，連股東常會日期亦差點出現雙胞。先前臨時會雖成功進行改選後，但來到正式股東會這天仍有些緊張氣氛，現場出動多名保全待命，不過最終平安落幕。

友訊大股東台鋼董事長（圖左），外界稱「鋼鐵大王」的謝裕民也現身股東會表示將支持李中旺主政。 吳元熙攝影

友訊去年稅後虧損超過5億元，決定不分派股利。謝裕民會後也表達對前董事長胡雪感謝，感謝她以7萬股東為重，並強調自己是「鼓勵派」，不會訂定時間表，相信以李中旺為主的經營團隊很快會讓公司轉虧為盈，讓股東能領到股利。

不過，在爭奪經營權過程，友訊轉投資公司明泰科技也成為戰場，李中旺原擔任董事長，被時任友訊董事長的胡雪與明泰大股東佳世達解除職位。

對此，李中旺表示不會因為過去歷史而影響合作關係，挑選夥伴關鍵仍是是否具備競爭力，希望能與優質業者組成聯盟，帶著大家往世界走。

被問到友訊創辦人長子高宏毅的職務安排，李中旺強調，會依照背景與學經歷規劃重要職位，但並非如外界傳言所說的副董事長職務。

李中旺指出，友訊在市場、產品、技術面都有著墨，未來會強化研發團隊，積極掌握關鍵技術，而原有50多國分公司，會持續扮演行銷重要角色，希望在這段時間的辛苦經營後，在和諧基礎的情況下，再一次擦亮台灣網通公司招牌。

友訊經營大鬥法事件簿

責任編輯：陳映璇