涂立薇，國立臺北商業大學創新育成中心（以下簡稱北商大育成中心）經理，展現女性育成經理人堅毅又溫柔的「育成力」。

產業腳步變化越來越快，育成經理人需具備靈活應變能力，才能激盪火花創造更多元的合作模式。北商大育成中心經理涂立薇表示：「育成經理人最重要的特質，我想是保持好奇心，樂於嘗試新事物吧！」

投入育成工作三年多的涂立薇，職涯經歷不同頭銜的轉換，從大專院校講師、博士候選人、家庭主婦、再到育成經理人，多重身份的歷練，讓她展現靈活手腕，應對育成工作的種種挑戰。

北商大育成中心經理涂立薇表示：「育成經理人最重要的特質，我想是保持好奇心，樂於嘗試新事物吧！」 數位時代

輔導廠商亦師亦友、因材施教，化身「牽線人」整合多方資源

與其它育成中心相比，北商大育成中心成立時間相當年輕，也因為沒有守舊的包袱，在涂立薇的帶領下，育成中心與廠商的互動，角色顯得多元。彼此之間有時像師生，有時角色互換教學相長，更多時候像是朋友夥伴。

回想育成工作的收穫，涂立薇說：「看著輔導的廠商一路持續成長，尤其是創業者展現的拚勁，有時真的覺得很感動！」

事實上，育成工作範疇當中，有很大比例是與「人」有關，與廠商互動的拿捏得宜；盤點各類資源的靈敏洞察，正是涂立薇的最大優勢。個性活潑、心態樂觀，在鏈結資源、幫忙廠商媒合過程，她說自己就像是「牽線人」，需要耐心聆聽需求、柔軟手腕，才能完成每一次的引線及協調。

在她手中，完成一樁又一樁的媒合，其中一例是進駐北商大育成中心的「月桂全球」。

涂立薇表示，月桂全球以原住民貓頭鷹為特色，主打手工拼布製作各類擺飾品。在協助月桂全球申請計畫過程，彼此建立革命情感，順勢牽線另一家進駐中心的廠商「水月藝術」。在涂立薇的「媒妁之言」下，雙方經歷媒合展開實際合作，共同打造一系列讓人眼睛為之一亮的文創產品。

北商大育成中心經理涂立薇的帶領下，育成團隊與廠商彼此之間有時像師生，有時角色互換教學相長，更多時候像是朋友夥伴。 數位時代

培育學生團隊成功創業，聯合打造在地產業創育機構聯盟

除了媒合，北商大育成中心輔導在地產業同樣不遺於力。北商大是全臺第一所商業大學，善用臺北、桃園雙校區各自在商管及創新領域的優勢，北商大育成中心特別著重「金融科技」及「文創科技」，今年北商大很榮幸能獲選經濟部中小企業擔任處北區創生在地服務中心，強化服務北臺灣在地產業發展，期待結合各方資源，強化企業輔導將創新能量挹注在地產業。

以 LINE 平台為運作基礎，打造理財聊天機器人的新創企業「微股力」就是一例。微股力三位年輕創業家皆畢業於北商大，創業前接受北商大育成中心的輔導，深入洞察市場需求，持續優化產品的商業模式。微股力連續獲得國內多項創業競賽，目前產品每天使用率超過130萬次，2019年營收達四千萬新臺幣。

育成中心除了協助在地企業的輔導、媒合，涂立薇更積極跨出育成中心，與其他大專院校、大型企業展開合作創舉。北商大育成中心攜手龍華科技大學、萬能科技大學，整合三校各自領域的優勢及資源，共同組成「桃園市在地產業創育機構聯盟」，創建上中下游群聚的育成架構，並結合經濟部中小企業處投入資源，促進在地產業繁榮。

在涂立薇的一手規劃之下，北商大育成中心主動洽談臺灣通訊軟體使用率最高的LINE，雙方一同舉辦以CHATBOT（聊天機器人）為主題的創業應用競賽。也因為與北區其它各家育成中心感情好，其它育成經理人積極宣傳，去年LINE CHATBOT競賽吸引超過70組隊伍參賽，讓創新創意得以在LINE平台驗證，可望加速邁向商業市場。

涂立薇曾經是第一線的教育家，也曾短暫回歸家庭當全職媽媽，各種人生經歷的養分，最後滋養於育成經理人這份職業。涂立薇分享她投入創生在地、創育國際的種種經驗，讓我們看見，女性育成經理人展現堅毅又溫柔的「育成力」。