Appier在延攬人才上相當積極，先是不斷從學界挖來大咖教授，現在則是瞄準全球市場拓展，挖角IBM與Criteo的大將擔任要職。

AI（人工智慧）的新創Appier（沛星互動科技）今（17）日宣佈擴大管理團隊陣容，延攬來自IBM與Criteo大將，拓展全球市場，而Appier也將正式跨足歐洲市場，

Appier找來在IBM任職24年，擔任IBM東協（ASEAN）技術支援服務部的總經理Michelle Wong（下圖左），以及網路廣告平台Criteo的亞太區域總經理Alban Villani（下圖右），分別擔任企業業務資深副總與全球業務資深副總。

Appier宣佈擴大管理團隊陣容，左起為企業業務資深副總Michelle Wong、全球業務資深副總Alban Villani Appier

IBM、Criteo戰將加入，擴大全球市場

Appier目前在全球擁有15個營業據點，包含日本、印度與台灣等。為強化企業級市場開拓，Appier宣布延攬Michelle Wong擔任Appier企業業務資深副總。

在此之前，Michelle Wong曾服務於IBM將近24年的時間，期間歷任多項管理職務並擔任IBM東協（ASEAN）技術支援服務部總經理。在擔任該職務期間，Michelle Wong曾帶領IBM業務、營運和交付團隊，負責整個東協國家的損益表現。

Michelle Wong在企業級市場累積超過30年的深厚經驗，並擁有新加坡國立大學計算機科學學位，加入Appier後，她會帶領全球企業級商用團隊，負責推動Appier企業級AI和數據科學平台業務，並將往返於新加坡和台灣兩地辦公。

同時，Appier也宣布延攬Alban Villani以引領歐洲市場的擴張，Alban Villani將擔任Appier全球業務資深副總，負責管理歐洲、中東、非洲（EMEA）與東南亞地區的業務，他將以法國巴黎為據點開展業務。

在加入Appier之前，Alban Villani曾擔任Criteo的區域總經理，推動整個亞太地區以及橫跨零售、旅遊和金融等垂直行業的業務增長。在領導Appier全球業務的期間，Villani將與品牌和代理商緊密合作，運用深度學習技術為其產品和服務尋找新的受眾。

學界、業界兩邊挖，Appier積極吸納人才

在新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）席捲全球之時，企業運用AI加速數位轉型並提升效率已成必做的功課。Appier執行長暨共同創辦人游直翰表示：「對企業來說，現在正是最關鍵的時刻。Alban Villani和Michelle Wong是公認的全球業務領導者，他們兩位正幫助Appier的客戶運用AI和深度學習來實現並超越其業務目標，同時也將持續發展和領軍Appier遍布各地的國際菁英團隊。」

Appier在招募人才上一直都相當積極，除了瞄準能拓展全球業務的人才外，也不斷向學界遞出橄欖枝。

2016年，Appier找來有「機器學習之神」之稱的台大資工副教授林軒田擔任首席資料科學家；2018年，延攬師承Google Brain共同創辦人吳恩達、Google Cloud前AI負責人與首席科學家李飛飛的清大電機系教授孫民加入Appier，擔任首席人工智慧科學家；2020年3月，在台大資工系任職14年的林守德教授宣布加入Appier擔任首席機器學習科學家。

Google台灣的1號員工、前Google董事總經理簡立峰也在退休後加入Appier董事會。

人才絕對是企業起飛最重要與依賴的能量，從招募的力道上也能窺探一家企業的未來與方向，從業界與學界不斷挖來人才的Appier，短期內在拓展市場上的成果令外界期待。

責任編輯：陳映璇