繼孫民、林軒田之後，Appier再宣布延攬台大教授林守德加入團隊，擔任首席機器學習科學家。

台灣AI新創Appier（沛星互動科技）於今（4）宣布，延攬在國立台灣大學資訊工程學系任職14年的林守德教授擔任首席機器學習科學家（Chief Machine Learning Scientist）。

林守德教授將是繼2016年台灣大學資工系林軒田出任首席資料科學家，與2018年清華大學電機工程系教授孫民出任首席人工智慧科學家後，第三位加入Appier團隊的學者。

林守德學子超過百人，多次獲得國際研究大獎

林守德教授專精於人工智慧、知識發現與自然語言處理，擅長解決機器學習實務應用上的難題，在機器學習領域有長達20年的資歷與豐富的產學研實務經驗。

在加入台大之前，林守德教授曾擔任美國羅沙拉摩斯國家實驗室的博士後研究員，過去也跟業界超過50家企業合作，曾在2007年獲得Google研究獎、三度獲得Microsoft研究獎、IBM研究獎。

任職於台大期間，林守德教授一手創立台大的機器發明與社群網路探勘實驗室，曾共同領導台大學生團隊挑戰資料探勘領域的世界盃——ACM KDD Cup，成功贏得6次冠軍。

Appier共同創辦人暨執行長游直翰表示：「非常高興能延攬林守德教授加入Appier團隊，借重他在機器學習方面的研發與實務經驗，強化和拓展Appier既有的產品組合。」

國立台灣大學副校長陳銘憲表示：「台大一直樂見產、學界的合作，對於招募優秀的導師也相當有幫助。」 陳君毅攝

國立台灣大學副校長陳銘憲表示：「台大一直希望把老師的研究能量跟成果，跟產業界對接，方法不外乎技轉、新創公司跟借調，本次林守德博士也是透過借調至Appier，可以更直接地把成果分享給產業界。」

林守德教授自研究所、博士班畢業後，就任職於台大，指導超過100位研究生，他也提到：「Appier的成功，代表台灣可以從無到有產生一家國際化AI企業，也代表台灣的AI人才有一個舞台，轉換到業界是個big decision，我看到Appier有『玩真的』的態度。」

林守德在加入Appier之前，便已顧問的身份給予Appier協助，去年Appier收購了日本AI新創Emin，林守德也加入團隊協助其在「猶豫購買」的判斷上更加精準，根據林守德的說法，優化的幅度達到2倍以上。

成為台大AI講座贊助商，Appier盼培養更多AI人才

同時，Appier也宣布捐贈「台大電資學院Appier AI講座」，為全台首家捐贈AI講座計畫的企業，希望支持學院教授投入AI教學研究，初步規劃將是3年以上的贊助方案。

自2016年啟動的「Appier人工智慧與資訊科技頂尖研究獎勵計劃」，至今也已贊助104位研究生站上國際學術舞台，4年期間獲得10+個國際獎項肯定，也在國際學術研討會，包含NeurlPS、ICML、CVPR等發表逾百篇論文。

除了單純的贊助外，Appier也會邀請被贊助的學生來辦公室參觀，並發表相關的心得，讓業界能知道學界目前的進度與觀點。

責任編輯：陳映璇