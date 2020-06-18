未來在交友軟體Tinder上，除了「左滑右滑」之外，將推出一系列新功能，朝向社交平台發展。

成立於2012年的Tinder，幾乎已經成為「線上交友」的代名詞。不過，時至今日8年的發展時間，也讓這家交友巨頭萌生了不一樣的想法，不願只做交友媒合，而要進一步成為社交平台。

在針對亞太區媒體的說明會上，《數位時代》也獨家受邀，與Tinder執行長艾力・賽德曼（Elie Seidman）對談，進一步理解他口中所說的「Tinder的第二浪潮」，以及在新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）後交友領域發生的變化。

Tinder全球執行長艾力賽德曼（Elie Seidman） Tinder

三大驅動Tinder轉型的趨勢

「過去8年的時間，很多事情都改變了，包含我們自己。Tinder從一家用洛杉磯思維看世界的公司，變成要用全球、更宏觀的角度來看整個世界。」艾力・賽德曼說。

2012年Tinder成立，標誌性的「左滑、右滑」很快地在全球刮起一陣旋風，截至目前已創造超過3.4億次下載，根據研調機構App Annie調查，Tinder是非遊戲類App中收入最高的軟體，2019年營收達11.5億美元（約新台幣345億元）。

截至今日發展8年的時間，也讓Tinder出現大策略方向上的質變。

轉變的原因，來自Z世代（泛指約1995～2005年出生的人）對於交友、社交、連結（connection）觀念上的典範轉移，而Z世代已是Tinder最主力的用戶群。

「Z世代的使用者跟上一代很不同，Z世代從小就非常習慣用訊息、視訊來交流，這些人開始登陸Tinder。」艾力・賽德曼說，他也分享Tinder所觀察到的三大轉變趨勢。

趨勢一：現實與虛擬界限的模糊



「線上約會就是約會，就像是在疫情間開線上會議，我們不會強調要開一個『虛擬』會議，我們就只是在開會。」艾力・賽德曼說，「虛擬、數位跟真實已經變成同一件事情。」



同樣的，約會也不再有實體約會跟線上約會明確分別，對年輕世代來說，約會就是約會。艾力・賽德曼強調：「並不是說實體世界會被取代，只是線下與線上不再像以前這麼不同。」



趨勢二：透過視訊，也能產生連結



對於Z世代、玩家（Gamer）來說，從小就非常習慣開視訊，用視訊就能產生連結對他們來說是正常不過的事，「但對我們很多人來說，也許是在疫情中我們才理解這些事情。」



趨勢三：社交（socializing）也能在線上發生



過去的Tinder使用者習慣「先滑」再「到實體世界進一步互動社交」。但社交現在透過線上的方式也能完成，像是《動物森友會》、《要塞英雄》都是很好的例子，在線上就能hang out（一起打發時間）已經不再是一個全新的概念。

綜合上述的三大趨勢，艾力・賽德曼分享Tinder的「第二浪潮」，「過去Tinder是聚集一群想認識新朋友的社群。現在，大家來到Tinder，不只能認識新朋友，還能真正的連結、社交，甚至在線上hang out。」

不再只是交友App，Tinder要成為社交平台

透過艾力・賽德曼的所述，也不難理解Tinder未來將不再只是一個交友App，目標是成為一個社交平台，這個概念艾力・賽德曼也不斷重複：「從交友到社交（From Swiping to Socializing）」。

而Tinder一系列的功能改變也都是朝這個方向前進，最重要的就是「一對一視訊功能」，儘管沒有明確的推出時間，但已經是Tinder確定會在未來新增的功能。有了視訊，就能在Tinder上達成「更深度」的社交。

Tinder正式向台灣會員推出「照片驗證」功能，只要照著指示自拍，通過辨識後即可獲得保證是本人的「藍勾勾」。 Tinder

以及「照片驗證」的功能，透過自拍照與Tinder的臉部辨識技術，就能獲得身份證明的藍勾勾，同樣也是為了加強社交性，畢竟要進行更深度的社交，能確保對方是照片上的人就變得至關重要。

還有Tinder於2019年推出的互動式影集《Swipe Night》，讓使用者以左右滑動的方式，在一系列兩難問題中做出選擇，每個選擇結果都將影響劇情走向。Tinder會為用戶推薦與他做出相似選擇的人，作為新的配對機制。

在未來可以期待更多如《Swipe Night》在Tinder上能做的事情，真正達成可以在Tinder上hang out。

當Tinder不再單純

過去Tinder靠著單純的交友媒合，販售VIP解鎖更多的功能，就能創下10億美元以上的營收，在未來開啟更多的功能，甚至真的成為社交平台，會發生什麼事情？

第一最直覺的即是使用者留存時間的延長，Tinder將成為Netflix、《要塞英雄》、TikTok等人的競爭對手，必須競逐使用者一天內有限的注意力與時間。但只要能拉高留存時間，便有機會發展出新的商業模式，向使用者索取更多不同的費用，或是廣告費用。

第二則是將有更多功能釋出，要達成真正在Tinder上社交，必須有更多的事情可做，Tinder也會有更多的功能讓使用者能「黏」在上面，娛樂化的功能發展在所難免。

第三，簡單、直覺一直是Tinder的優勢，變成社交平台將會讓核心變得更加複雜，很難說是好事還是壞事，Facebook、Instagram的功能也都越變越多，但也抓到越來越多的使用者，但偏離「左滑、右滑」之外，Tinder的複雜化可能會趕跑一些原有使用者。

第四，Tinder匿名性與走向社交間的矛盾。Tinder畢竟屬於可以匿名使用的App，但社交伴隨著大量的自我揭露與更深度的互相理解，習慣匿名使用、低調不揭露自我的Tinder的使用者，對於社交化不一定買單。

但不管如何，走向社交平台已經是Tinder必然的策略方向，可以期待的是脫離「左滑、右滑」，不再單純的Tinder，到底會變成什麼樣的存在？

責任編輯：陳映璇