47歲的鴻海推出新官網，前1018個註冊官網投資人除抽iPhone，官網也有彩蛋，除可一覽鴻海帝國的全球製造廠區佈局，從墨西哥、印度到美國廠一覽無遺。

發現鴻海官網更新了嗎！鴻海董事長劉揚偉上任後，不論是投資人或媒體都會發現跟過去的體驗大不同，為歡慶6月17日網站新開張，鴻海也罕見在網站內藏有彩蛋！前1018位加入會員將可參加抽獎送手機。

成立47年的鴻海換新官網，官方宣佈新官網網址：https://www.honhai.com正式在6月17日10點18分正式上線，鴻海官網全新改版主要是加強企業資料揭露，包括首度全球製造佈局資訊大揭秘，投資人可以看到鴻海從印度、墨西哥、斯洛伐克到越南廠區照片，甚至點開美國據點，能看到威州園區居然規劃蓋小巨蛋。

美國威斯康辛州將蓋小巨蛋！官網藏神秘資訊彩蛋。 鴻海科技集團

另一個特點是投資人服務體驗更親和，4大特點有：

1、視覺化財務分析，豐富圖表讓使用者快速理解公司資訊。

2、鴻海官網首度啟用會員專區，投資人可以訂閱需要資料，掌握最新消息和動態通知。

3、「快速工具列」設計，方便使用者分享推播。

4、增設瀏覽連結排行榜，供投資人掌握第一手熱門資訊。



鴻海官方網站舉辦新站抽iPhone活動。 鴻海科技集團

而為慶祝官網成立，並開通領英（LinkedIn）企業帳號，鴻海也推出抽獎彩蛋，點官網左下禮物標示，前1,018位加入官網會員可參加抽獎，送手機，儘管官方沒有公布手機品牌跟數量，但市場推測是鴻海代工的iPhone手機機率會非常高。

責任編輯：陳映璇