鴻海研究院正式於6月17日成立！官方宣佈5位諮詢委員會成員，宣佈將籌集200人團隊投入未來科技開發，而官網也同日開張，展現親和友善的投資人服務。

電子製造巨頭鴻海精密今（17）日宣佈「鴻海研究院」正式成立，旗下五大研究所聚焦的「 人工智慧、半導體、新世代通訊、資通安全及量子計算 」研究方向也大公開，目標籌建200人團隊，5位諮詢委員會委員名單也正式出爐，延攬郭大維、李開復及張懋中等電腦科學及通訊物理界專家。

鴻海新官網上線，公布全球佈局狀況，互動體驗更友善。 鴻海科技集團

鴻海在董事長劉揚偉上任後，展開新時代新氣象，新官方網站也宣佈17日開張，加速「F3.0」轉型節奏，有別於過往製造代工的保守文化，新官網以藍底主視覺，象徵「科技的藍海」，塑造「數位科技領航」新形象，官網特色包括註冊抽手機及更加強投資人服務。

劉揚偉在致股東營業報告書中預告的「鴻海研究院」計畫，馬不停蹄地跨入落實階段，17日除宣佈研究院成立，五大研究所將專注「人工智慧、半導體、新世代通訊、資通安全及量子計算」技術，也公開5位專家擔任諮詢委員會成員身份。

鴻海表示，研究院會跳脫以往組織所劃分的事業體框架，不侷限於現有客戶產品，而是專注於「未來3至7年」的前瞻技術研發，旗下五大研究所將以各研究院約40位尖端技術研發人才的編制，總計籌建200人團隊，與鴻海旗下事業單位攜手打造技術交流平台，為集團「3+3」產業發展計畫打下基礎。

（編按：鴻海的3+3產業計畫為「電動車、數位健康、機器人」3大新興產業及「人工智慧、半導體、新世代通訊技術」3項新技術領域。）

5人諮詢委員會成員曝光，量子電腦專家入列

鴻海研究院的諮詢委員名單也正式曝光，包括香港城市大學校長資深顧問兼工學院院長郭大維、洛杉磯加州大學電機工程學系講座教授張懋中、財團法人電信技術研究中心董事長吳宗成、全球人工智慧專家李開復。

鴻海說，會延攬世界一流學者，借重學術界、產業界的力量，充實研究院的研發量能。研究院也將透過產學合作形式，延攬高端研發人才，目標建構200人團隊，強攻「3+3」領域。

劉揚偉規劃，集團目標是「 F1.0現況優化、F2.0數位轉型、F3.0轉型升級 」三階段計畫，提升產業層次並提高獲利，鴻海研究院是F3.0轉型升級的重要發展策略之一，為的就是強化鴻海技術力與產品創新力，把過去「勞力密集」的鴻海，升級至「腦力密集」的鴻海。

鴻海研究院籌備期間剛好有新冠肺炎疫情，諮詢委員大多人在海外往返，移動不易，所以研究院從組織架構討論、例行會議、諮詢委員徵詢到聘書頒發，大多採雲端連線方式進行，因此籌備過程並沒有受疫情影響。

鴻海研究院籌設期間都以視訊方式討論，迅速成立。 鴻海

香港城市大學校長資深顧問兼工學院院長郭大維是創始諮詢委員，他是板橋人，對於接受鴻海聘任相當興奮，郭大維表示，鴻海有台灣人的精神，非常勤奮、積極，且無所畏懼地開創產業的未來，希望藉著這次機會，與鴻海一起推動台灣企業文化的進步。

香港城市大學校長資深顧問兼工學院院長郭大維。 鴻海科技集團

郭大維說，在未來產業趨勢中掌握核心技術很重要，鴻海成立鴻海研究院代表著鴻海的數位轉型正式進入「腦力密集」，也幫台灣企業建立新標竿。張懋中則表示，鴻海研究院有機會具備定義市場、定義未來的能力，最後進一步定義產品，這與鴻海轉型升級至要關鍵，也是為何劉揚偉對「產品經理」如此重視。

台大IBM量子電腦中心主任張慶瑞專精量子計算，他表示，量子科技近年發展快速，然而國內大型企業對科研領域的投入較少，他呼籲台灣在這方面無論硬體或軟體應該要快速追趕。

台大IBM量子電腦中心主任張慶瑞專精量子計算 鴻海科技集團

財團法人電信技術研究中心董事長吳宗成長年投身資安領域，他認為，新興資通訊科技進步，資安產業雖無法構成一個完整產業鏈，但逐步從「專業化」走向「生活化」，成為人類日常生活中必須面對的課題，鴻海研究院成立專院可望在資安專業領域寫下歷史。

財團法人電信技術研究中心董事長吳宗成長年投身資安領域 鴻海科技集團

創新工場董事長暨CEO李開復表示，將與鴻海研究如何把AI作為基礎設施，除增強鴻海精密製造的運作，並與自動車、智慧醫療、機器人等場景深度融合，在第四次工業革命的浪潮下，開啟新一波智慧化產業技術的應用創新能力。

創新工廠董事長李開復。 鴻海科技集團

有關鴻海研究院五大研究所宗旨如下：

人工智慧研究所 ：促進人工智慧在集團產業運用的研究發展、推展人工智慧分析的專業訓練、提升前瞻之人工智慧應用研究，搭配集團高速運算中心、邊緣運算等硬體基礎上，開發出不同的應用領域，並與世界頂尖研究接軌。

半導體研究所 ：發展前瞻奈米電子元件設計與開發，探索於集團工業物聯網之應用可能，培養將來可從事於積體電路製造及設計相關產業的人才。整合集團內部半導體資源與外部供應鏈策略夥伴，藉由半導體創新，提升終端產品價值。

新世代通訊研究所 ：新一代5G及下世代核心網路技術，發展超高寬頻和低延遲特性，應用至各個集團中的業務單位，並制定可能之技術標準。

資通安全研究所 ：強化培育資安人才之技術能量、發展科技與資訊安全跨領域應用，並創新與實務應用技術之資安菁英人才，落實於集團各場域實務應用。

量子計算研究所 ：促進量子運算技術的教學、探索和新應用的開發，並協助對量子系統及其應用的科學與工程具有濃厚興趣的研究者，在產業領域找出發揮應用的空間，也培養集團內的技術人才。

責任編輯：陳映璇