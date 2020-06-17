WeMo宣布完成A輪募資，金額規模達上億元，資金將用於拓展海外市場，以及培育車聯網軟硬體人才。

共享電動機車WeMo Scooter（以下簡稱WeMo）於今（17）宣布完成A輪募資，由AppWorks（之初創投）領投，實際募資金額沒有透露，僅表示規模達新台幣上億元。

WeMo將把資金用於持續深耕台灣市場，同時啟動海外佈局，將電動機車聯網平台營運的經驗複製到國際市場，加速台灣廠商佈局全球智慧城市軟硬體供應鏈，並即刻啟動車聯網研發中心、擴大徵才計畫，培育百位以上車聯網軟硬體人才。

WeMo在台灣擁有每月近百萬騎乘次

WeMo成立於2016年，以軟、硬體整合研發核心技術，打造共享機車服務，簡單地運用App就能隨租隨還，目前營運範圍涵蓋台北、新北與高雄市，未來也將持續拓展營運範圍。使用者除一般通勤族更包含國際觀光客，每月可創造近百萬次騎乘次數。

為滿足用戶需求，WeMo更率先推出有別於傳統分鐘計價的「月租」與「小時短租吃到飽」的多元創新計價方式。此外，也瞄準使用者的停車痛點，開發特約合作停車場供會員免費停車。

共享機車服務只是WeMo的第一階段，WeMo將圍繞著共享機車，持續發展車聯網智慧控制系統、管理平台等各種交通解決方案應用，並輸出至全球。

此外，WeMo所有車輛皆裝載多種感測器，將用於蒐集環境大數據，建立交通政策模型，進而提升並優化城市智慧化，成為智慧城市發展的最佳夥伴。

WeMo創辦人暨執行長吳昕霈表示：「WeMo的技術不僅可用於共享電動機車，也將與地方政府及硬體廠商共同合作，運用車聯網、大數據搜集等技術，成為提供交通運輸行動服務 (MaaS) 的領先者。」

海外市場、解決方案輸出是重點發展方向

WeMo A輪的募資金額並沒有向外揭露，僅表示規模突破億元。以台灣新創募資的規模來說，A輪大多在1億元上下，幾乎快成為公定價。

WeMo A輪的募資金額並沒有向外揭露，僅表示規模突破億元。 蔡仁譯攝

過去吳昕霈在接受《數位時代》訪問時就提到：「 重資產、短時間內難看到成效的特性，讓WeMo較不受創投的青睞 。」

但對於擁有重資產——大量機車的WeMo來說，如果募資金額沒有突破一億元太多，其實應該算募的不多，且由於也沒有公佈其他參與投資者，無從得知是否有策略性的投資者（最直覺的為機車業者）加入。

不過，終於完成A輪募資後，可以從兩個重點關注WeMo的發展方向：一是海外市場的拓展進度，這一塊可以分成直接到他國落地以及協助他國（或私人企業）建立共享機車服務，前者一樣會有資產較為龐大的問題，後者則是輸出解決方案與經驗，應該是發展性較高的策略，但這也考驗WeMo是否能夠把技術「打包」成一個完整的解決方案來販售。

二是智慧交通的數據蒐集應用。在WeMo上搭載感測器，在台灣讓每月有百萬騎乘次的WeMo騁馳於大街小巷，能夠蒐集到相當多的數據，可應用於交通模型、空氣監測等，日前WeMo也與台灣大哥大展開合作，於高雄280輛電動機車搭載PM2.5偵測器，偵測空氣品質，而未來是否有其他更廣泛的數據用途，就看WeMo怎麼做了。

責任編輯：陳映璇