因蘋果公司的Apple Pay與App Store有阻礙市場競爭的可能，歐盟執委會將對蘋果展開反壟斷調查。

歐盟執委會對蘋果啟動反壟斷調查，以釐清支付服務Apple Pay和應用程式商店App Store是否有礙市場競爭。這是蘋果四年前被要求補稅130億歐元（約新台幣4,342億元）之後，再次面臨歐盟審視。

其中一項調查將針對蘋果的程式內購買，起因是音樂串流服務商Spotify和樂天電子書閱讀器Kobo先後向歐盟申訴，所有透過蘋果App Store的訂閱會在第一年被收取30％費用，隔年收15％費用。兩家公司主張，蘋果藉由自身優勢推廣自家音樂和電子書服務。

歐盟調查範圍還可能擴大，消息人士透露，歐盟執委會還將檢視App Store制定的規則，是否妨礙遊戲和雲端服務的市場競爭。

歐盟競爭事務專員瑪格麗特·維斯塔格（Margrethe Vestager）說，蘋果向iPhone和iPad用戶銷售App和內容方面，似乎扮演著「守門人」的角色。

歐盟當局將調查蘋果是否迫使開發商讓廠商只能透過程式內購買系統銷售服務，並且制定規則，使廠商無法告知顧客有更便宜的消費選項。若歐盟認定違反競爭，將對蘋果開出多達年營收10％罰款，並要求改變商業行為。

App Store每個月全球銷售超過10億美元（約新台幣296.4億元）。今年1月蘋果曾表示，元旦當天消費者在App Store單日開銷達到3.86億美元（約新台幣114.4億元）歷史新高，可能就為蘋果帶進5,000萬到1億美元（約新台幣14.8億到29.6億元）。

另一項調查將釐清蘋果是否濫用Apple Pay控制權，限制iPhone用戶只能透過這項付費服務在商店使用無接觸式付款服務。

蘋果對歐盟決定表達失望，表示競爭對手「只想不勞而獲，不想和大家一樣遵守規則」。

比利時列日大學（University of Liege）法學教授尼古拉斯·佩蒂（Nicolas Petit）表示，歐盟開始測試一些公司如何扮演「守門人」角色的新想法，這個案子可能規模龐大又複雜。

責任編輯：林芳如、陳映璇

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