蘋果傳將在明年推出「Apple Glass」，將配置可顯示各類即時資訊的鏡片，並可自動調整最佳視焦，讓使用者能清楚觀看「眼前」訊息內容。

蘋果去年6月初向美國專利與商標局提出申請，並於今年6月16日獲准的設計專利顯示，蘋果傳聞將在明年推出的「Apple Glass」，將配置可顯示各類即時資訊的鏡片，並可自動調整最佳視焦，讓使用者能清楚觀看「眼前」訊息內容。

先前蘋果已經申請不少關於「Apple Glass」的設計專利，其中甚至包含可將iPhone放進眼鏡裝置，讓使用者能透過iPhone鏡頭捕捉前方影像，並透過手機螢幕在眼前產生擴增實境的視覺；此外，也包含可透過有線型式與iPhone連接，將iPhone作為外接運算設備，眼鏡裝置僅作為顯示擴增實境影像支用。

此次獲准的專利中也進一步描述眼鏡裝置的鏡片功能：包括可依照使用者視角自動調整焦距、即時顯示實用資訊等等，讓使用者能在配戴眼鏡裝置時，透過「Apple Glass」看到接下來的導航行進路線，或確認周遭景點資訊。當使用者改變視角或聚焦點時，眼鏡裝置也能快速調整鏡片模組，讓使用者隨時可透過清晰視覺影像確認即時資訊。

外觀與眼鏡差異不大，市場推估價格499美元

市場預估蘋果最快在2021年推出「Apple Glass」，並且以擴增實境技術運作；而一向令人期待的產品設計方面，則可能採用塑膠鏡框、金屬鏡框材質，外觀將與一般眼鏡差異不大，另外也可能推出僅搭載LiDAR光達元件，而未搭載相機鏡頭的版本。至於售價，市場推測蘋果此款眼鏡裝置將以499美元（約新台幣14,970元）價格銷售，但蘋果目前並未對此做任何回應。

蘋果從很早之前便開始透過ARKit，布局擴增實境技術應用，甚至去年在WWDC 2019宣布推出可對應真實場景互動的ARKit 3.0時，市場就認為是針對將來推出智慧眼鏡裝置做準備，雖然蘋果至今並未如市場預期宣布推出相應產品，但隨著專利設計過關，「Apple Glass」的推出可能也不遠了。

責任編輯：陳映璇

資料來源：Apple Insider、蘋果專利文件