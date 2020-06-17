2019年遊戲股王鈊象電子成績亮眼，但2020年卻不受疫情影響，1～5月不但單月營收破6億，毛利率更從93%，再提升至96%。

台灣遊戲上市櫃公司的模範生，長年盤據「遊戲股王」寶座的鈊象電子，於17日召開了一年一度的股東會。

「2019全年度，公司營收來到52.9億元，創下成立以來歷史新高，毛利率也從原來的88％提升到93％，EPS（稅後盈餘）來到28.08元，寫下歷史最高紀錄。」

雖然這一份亮眼的成績單，在座的股東們都再熟悉不過，但在股東會一開始，鈊象電子董事長李柯柱還是再次將它攤開檢視。

然而，一場新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）讓各行各業在2020年都收到重創，但在大會上，李柯柱總結1～5月的成績，不但單月營收破6億，毛利率更從93%，再提升至96%。

究竟是什麼原因，讓手上握有5款線上遊戲、但同時也經營著實體遊戲機台的鈊象，無論是疫情前，還是疫情後，都能保持著高獲利及成長？

鈊象商用事業群總經理陳阿見（左一）、董事長李柯柱（左二）、總經理江順成（右二）、線上遊戲事業處處長楊慶安（右一）一同出席2020年股東會。 唐子晴攝影

一、2019年手遊營收正長一倍，第七款秘密遊戲上線

鈊象經營的線上遊戲，主要著力在有數十年經驗的棋牌、老虎機遊戲上。

盤點旗下六大手機遊戲，包括《金猴爺》、《明星三缺一》、《金好運》、《滿貫大亨》、《海王寶藏》和《金虎爺》，是2019年最主要的成長動能，營收相較2018年增加了21.6億、成長幅度高達101%。

因疫情爆發，玩家只能宅在家，線上遊戲反而在2020年進一步得利，特別是今年5月，鈊象單月營收已達6.83億。

鈊象電子商用遊戲機事業處總經理陳阿見透露，5月成長關鍵，是一款尚未對外公布、但同為博弈卡牌的「秘密遊戲」，它也是自家第七款遊戲，由鈊象自主研發，再授權給海外當地代理商營運，在疫情期間，玩家黏著度也跟著提高，陳阿見預估，未來玩家活躍度仍將持續。

二、疫情若結束，遊戲機台可恢復10%毛利率

在線上遊戲尚未興盛時，實體遊戲機台一度占鈊象整體營收65%、線上遊戲僅占35%，但隨著大眾娛樂逐漸轉往線上轉移，對遊戲機台需求不斷下滑，鈊象一路努力調整產品線，才能在2019年，讓公司整體達到最大效益。

即便如此，在2019年鈊象的遊戲機台，主力在中陸和美國市場，以「競速賽車」、「兒卡機」等產品為主打，公司也不斷因應市場，開發新產品，該類別產品的營收仍有所增加。

主營遊戲機台的商用遊戲機營收，受到疫情影響較大。 鈊象電子官網

但是，若要談起疫情對鈊象最大的影響，那一定就是遊戲機台。

今年1～5月和去年同期相比，遊戲機台的銷量大約銳減50%，雖然這部份產品的營收，只占了總體營收的20%，但就鈊象看來，在疫情趨緩前，狀況都不會太好，目前遊戲機台毛利率僅為6%。

但若在疫情趨緩後，李柯柱預估，毛利率將回歸到10%左右，屆時也能繼續維持目前總體高達96%的毛利率。

三、進軍海外市場，東南亞是主力

「在全球博弈市場中，我們公司約占總體市場2％，剩下98％都是我們要去努力的目標，」李柯柱說道。

事實上，《金虎爺》、《金猴爺》和《海王寶藏》三款線上遊戲，在鈊象發表上市之際，一開始主力就鎖定在海外市場，因此鈊象經營海外市場已是行之有年。

以現階段來說，台灣、中國和東南亞三地的營收，幾乎持平。李柯柱認為，打國際戰並非易事，得把重點放在「比較容易掌控」的市場，東南亞就是現階段主力，行銷預算配比也會更高。

每一個東南亞國家，鈊象如今幾乎都有接觸，其中馬來西亞市占最高、越南則是成長空間更多；至於複雜的中國市場，則交由當地代理商經營；而歐美市場目前不是鈊象的重點，但李柯柱希望未來有朝一日，也能和歐美大廠競爭。

鈊象現有員工已達950人，但今年將針對開發和營運需求，再招募逾100位新人，並頗有信心的表示，2020年下半年的營收成績，有機會超過上半年。

「我們這個領域前幾名的廠商，營收都是一兩百億以上，我們好好做好產品，我想在未來三到五年，成長肯定是沒有問題的，」鈊象電子總經理江順成總結道。