近年價格競爭激烈，LED大廠加速結盟，晶電跟隆達過去整併動作多，這次兩家上下游垂直整合，強攻Mini LED及Micro LED大趨勢，能對抗紅潮嗎？

蘋果盛傳將導入Mini LED（次毫米發光二極體）背光技術面板，新一代iPad Pro、iMac Pro、MacBook Pro、iPad與iPad mini都將採用，今年下半就可望量產；微星6月17日也搶先發表全球第一台17吋Mini LED筆電。

微星的Creator 17筆電採用Mini LED背光面板。 微星

暨省電又高解析度，Mini LED及Micro LED顯示技術受到大廠青睞，台灣兩大LED業者晶元光電跟隆達電子18日舉行重大訊息，雙方宣佈循企併法規定，以換股合資新公司方式（公司名稱未定，暫稱為A），一起搶吃這波顯示技術大浪。

目前暫訂A控股換股基準日為10月20日，晶電跟隆達當日下市，而新控股公司則簡易上市。換股比例暫訂為每1股晶電換A公司0.5股，隆達以1股換發A公司0.275股的比例，A公司資本額達68.6億元，年營收250.2億元。

「所有晶電跟隆達股東都將成為100% A公司股東。」隆達副總張博儀說，在A控股之下，晶電跟隆達將專業分工，各自保有獨立性，會成立4人經營管理委員會討論重要營運決策。

A控股公司將在8月7日兩家公司股東會同意換股合作後，召開發起人會議，先規劃5董2監，2021年股東常會上將採獨董制度，使董事會改為9席董事，其中晶電5席、隆達4席。

晶電是台灣最大LED晶粒商。 王郁倫攝影

張世賢也表示，新控股公司目標成為「跨國性的三五族半導體產業投資平台，除繼續投資兩家公司既有業務，也會強化Mini LED及Micro LED顯示技術、智慧感測以及三五族半導體微電子元件等領先技術，提昇國際競爭力。

1＋1並非為拚產能，技術合作為重點

LED產業近年因中國補貼，產能供過於求導致價格崩殺，業者均承受相當大壓力，台灣LED廠整併動作不斷，比方晶電併購過廣稼、燦圓及台固，是台灣最大LED晶粒廠，屬於友達集團的隆達電子也陸續併購威力盟、凱鼎，是LED一貫廠，此次兩家產業中的併購王相互談合作，等於打通LED上下游。

為何此時談合作？「一加一不是為了拚產能，晶電跟隆達各有其領域競爭力，我們試圖回到各自專長領域，兩家合作將處於完美互補狀態，加上過去各自在上下游累積技術實力，期望是合作創造技術差異，提升競爭力，而非合作後用產能去跟對方（陸企）拼！」晶電財會中心副總張世賢說。

晶電副總張世賢認為，Mini LED必須開發低成本版加速大量普及。 王郁倫攝影

張世賢說，「我們希望跳出來整合產業，專注各自競爭力，減少上下游及新技術重複投資，讓LED產業進一步提升競爭力，雙方合作是以平等為原則。」

目前A控股規劃為晶電指派董事長，隆達指派副董，循日月光矽品模式，晶電生產的Mini LED除賣給隆達封裝組成成品，也會外售，「用控股形式，客戶才不會有疑慮。」張世賢解釋晶電為何不直接跟隆達合併的關鍵。

事實上，市調機構也認為兩家合併拚產能並不智，TrendForce旗下LEDinside就發佈報告指出，兩家業者合併在全球的LED晶片產能占有率也只有12.43%，並不具備規模優勢，反而認可兩家業者策略結盟，具備共同承擔設備投資，可以降低風險，但如何切割技術，避開內部競爭將是大挑戰。

張世賢表示，兩家公司將互相技術合作、共同設計，今年下半合作啟動後，由於2021年上半將有品牌大廠大量導入Mini LED背光面板產品（傳言為蘋果），帶來同業跟風，今年有筆電、顯示器及平板高階機種開始小量採用Mini LED，「2021年開始會有Mini LED電視，預估100~200萬台，要跟OLED面板技術拚了。」

張世賢分析，高階3C產品價格過高，並不是人人都買得起，因此Mini LED必須研發更低成本的產品，「只要Mini LED價格下降，就會有更多消費者購買，」他分析，這樣的設計必須從印刷電路板到背光模組業者一起努力才能快速達成。

Mini LED背光將在2022年比OLED便宜

說到這裡，必須說明Mini LED為何成為蘋果關注的顯示器技術？Mini LED指的是面板背光模組中LED晶粒的大小，以及LED排列間距微縮，都比LED要小得多，但也因此讓畫質大幅拉高，加上能做成曲面顯示器，厚薄與OLED相近，但卻比OLED省電80%，色衰竭速度慢，壽命比OLED長，逐漸獲3C品牌大廠採用為大型顯示器背光技術。

現在唯一的問題是，Mini LED背光顯示器的生產成本仍高於傳統的LCD與OLED螢幕，但TrendForce預估，以每年降價15~20%速度來看，到2022年這個面板價格將出現黃金交叉，Mini LED背光顯示技術成本將低於OLED，來到大量使用的拐點。

TrendForce說，若一般文書難以理解，以遊戲為例，未來隨著遊戲對於硬體規格要求提升，Mini LED背光顯示器可以呈現明暗對比更分明的畫面，創造更好的遊戲體驗。繪畫、藝術專業工作者對於色彩精準度要求極高，Mini LED背光技術可以實現更高演色性與對比度，滿足專業工作者需要。

責任編輯：陳映璇