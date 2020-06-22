推出22天就賺破億《灌籃高手 SLAM DUNK》，靠著情懷收服大量的玩家，但為什麼發行商卻不斷說：「IP遊戲是把雙面刃」？

「安西教練，我好想打籃球」、「左手只是輔助」、「要是放棄的話，比賽就等於結束了喔」

《灌籃高手》是影響台灣一整個世代的動（漫）畫，上述的名言也是許多人能讓朗朗上口的台詞。在今年的5月27日，同名手遊《灌籃高手 SLAM DUNK》正式登陸台灣iOS與Android雙平台。

如《灌籃高手》由IP改編而來的手遊已不是新鮮事，光近期就有《一拳超人》、《七大罪》、《火影忍者》、《新世紀福音戰士》以及《犬夜叉》，甚至最熱門的《鬼滅之刃》也將推出手遊。

IP的確能為手遊帶來先天的優勢，如基本的粉絲群、設定好的世界觀等，但更少人看見的是IP遊戲背後難以逆轉的硬傷，「IP遊戲就是一把雙面刃。」DeNA總經理暨《灌籃高手 SLAM DUNK》發行負責人陳銘寬說。

IP遊戲的一體兩面：能帶來基礎的粉絲量，卻也不容易吸引所有人

IP遊戲過去大多被認為是「服務粉絲」的遊戲，在遊戲中主打原創劇情、原班聲優再次獻聲等，滿足粉絲們的情懷。來自日本的遊戲廠商DeNA，更專注於IP遊戲的發行，在台灣除了《灌籃高手 SLAM DUNK》之外，也推出《聖鬪士星矢：銀河之魂》、《罪惡王冠》等。

發行後截至採訪當日共22天的時間，《灌籃高手 SLAM DUNK》已創200萬下載、營收破億的成績。 灌籃高手SLAM DUNK官網

「IP的好處是，能夠直接鞏固一群粉絲，確保一定的下載量，」陳銘寬說，「我們可以把更多的心力，放在告訴玩家們遊戲玩法到底是什麼、創意到底在哪裡。」

今年5月推出的《灌籃高手 SLAM DUNK》透過穿插《灌籃高手》的動畫、配樂、角色，讓許多玩家因為懷舊情懷早早預約下載，截至採訪當日（17）約22天的時間，《灌籃高手 SLAM DUNK》在台灣已達成200萬下載、創新台幣破億元營收。「是相當不錯的成績，台灣人口不過2,300萬，我們認為比較核心的玩家大概是700萬人上下。」陳銘寬說。

而《灌籃高手 SLAM DUNK》自帶粉絲的特性，也反應在DeNA的行銷策略上。

「誇張一點來說，第一波的粉絲甚至只要播《灌籃高手》的音樂，勾起他們的回憶，他們就會下載來玩。」陳銘寬說，但最難的地方是吸引沒看過《灌籃高手》的玩家。

這也是IP遊戲的難處，一方面雖然有粉絲基底，卻也容易排擠掉對IP不熟的玩家，陳銘寬以霹靂布袋戲舉例，他認為霹靂是很棒的IP，但是比較難吸引完全沒看過霹靂的人。

目前DeNA也在想辦法突破IP遊戲上述的先天限制，因此打完第一波「懷舊牌」之後，接著要靠著代言人（蕭敬騰）、YouTuber、插畫家等，打造出「 大家都在玩 」的氛圍，並把焦點更放在「籃球競技遊戲」上。

「除了鐵粉之外，目前看起來有很多國、高中生在玩，他們也許沒有這麼熟悉《灌籃高手》，甚至不知道櫻木花道是誰，單純把它當成一個籃球競技遊戲在玩，這就是我們想做到的。」陳銘寬說。

IP遊戲硬傷：失敗的成本高、劇情空間有限

短短22天的時間，《灌籃高手 SLAM DUNK》突破200萬下載量、創下破億元的營收，聽起來IP遊戲似乎是躺著賺？

「 大家沒看到的是，拿IP是有風險的，尤其因為文化關係，很多日式IP不是有錢就拿得到，拿到也不一定會成功。先不講成功，如果失敗了，還得賠上授權費用的成本，講白一點，不如做一個無名的武俠遊戲 ，」陳銘寬說。

不過，DeNA本身是日本公司的特性，在取得日本IP的上相對有優勢，「可能還是日本人文化的關係，不然有很多國外的大公司有的是錢，但還是拿不到一些最頂級的IP。」

根據Sensor Tower的數據顯示，台灣2020年第一季手遊收入前三名分別是《天堂M》、《一拳超人》以及《劍與遠征》。 Sensor Tower

根據研調機構Sensor Tower的數據顯示，2020年第一季台灣手遊收入超過5億美元，年比增長20%，創下歷史新高，前三名收入最高的手遊分別是《天堂M》、《一拳超人》以及《劍與遠征》， 前20名中僅有《一拳超人》一款由動漫IP改編而來 。「如果真的躺著賺，排名也不會是這樣，IP遊戲的確會提高一點成功率，但成本不一定會比較低。」陳銘寬說。

他口中的成本，也包含與版權方溝通的成本。舉例來說，《灌籃高手 SLAM DUNK》由井上雄彥親自監修，「他真的很嚴格，就連角色衣領的顏色都會斤斤計較。」每一張圖都需要經過井上雄彥的同意，讓遊戲的開發時程不得不拉長，在行銷素材上，也是限制重重。

不只遊戲內容，遊戲上線後的廣告宣傳也都需要不斷核對，許多玩家也許認為IP遊戲就是買斷版權發行，但其實許多日本IP的原作者都會參與監修，從遊戲策劃到宣傳，都會跟著開發團隊不斷溝通。

這也是為什麼2020年《灌籃高手 SLAM DUNK》的遊戲中，大量採用1993年《灌籃高手》動畫畫面的原因。「不是說我們很懶，我們真的可以重畫，我們也嘗試過，過去我們根據原畫畫了一個流川楓的圖片，也是被打槍回來，但是因為動畫是井上雄彥老師原本就監修過的，所以使用上就不太會有問題。」陳銘寬說。

另外一個IP遊戲的硬傷，就是在劇情上不太能超越原作的世界觀，反而限縮遊戲的發展空間。

這將會造成兩種狀況，一是遊戲在劇情上不容易拓展，特別是已完結的IP，由於劇情早已塵埃落定，移植到手機遊戲中擅自改動劇情也容易造成玩家的反感；第二則是影響到現在手遊流行的「聯動」或「合作」的模式。

遊戲《第七史詩》也與虛擬直播主絆愛合作，在遊戲中推出絆愛的角色。 第七史詩

現在所有的手遊都非常流行跨界合作。像是《神魔之塔》與人氣動畫《天元突破 紅蓮螺巖》合作，在遊戲中新增《天元突破》的角色；或是遊戲《第七史詩》與虛擬直播主「絆愛」合作，同樣在遊戲中新增「絆愛」的角色。通常只要合作得宜，都能替手遊衝高一波營收。

「《灌籃高手》已經完結，我們也很難增加新劇情，或是跟誰合作把它放進遊戲中，更不可能加一個NBA球員進去啊！」陳銘寬說。也因為這些劇情上、角色上的限制，《灌籃高手 SLAM DUNK》未來將會更強調競技性，也將過透過舉辦大大小小的比賽來衝高討論的熱度，用遊戲性讓玩家願意持續留在手機內的球場上。

「IP真的是一把雙面刃啦，再好的IP，遊戲爛也是死得很快。」陳銘寬說。

責任編輯：陳映璇