安心旅遊補助於22日正式開放民眾上傳個人資料，僅需三個步驟就可以完成相關申請。

交通部觀光局於今（22日）開放民眾上傳「安心旅遊專案」所需的個人資料，自今日起至10月31日專案結束止，民眾都能自行上傳個人資料，享有每人每房折扣新台幣1,000元的優惠。

三步驟完成申請

申請步驟也相當簡單，第一步，先上傳身分證或健保卡正面照片或圖檔，上傳完成後點選下一步，可以將照片拖曳至框內，需要注意的是，由於上傳是用於辨識身分證字號，身分證字號一定要在框線內（以滑鼠滾輪，或手指可以進行圖片縮放）。

台灣旅宿網

第二步，填寫基本資料，身分證字號的部分不能填，需藉由上一步上傳圖片來辨識，這邊僅能確認是否有辨識正確。此外，信箱也非常重要，將會用於寄送是否成功登記的郵件。

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第三步，確認郵件，約莫在1分鐘內就會收到確認郵件，到這邊算是登記結束。

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登記完成後我該怎麼用？

完成上述步驟後僅算登記完成，接著如果要使用，必須先到台灣旅宿網找尋「參與業者」，確定自己要住的旅館、民宿、觀光旅館有參與本次活動。

確定要住的地方有參與安心旅遊活動後，即可至官網或打電話訂房。切記，以國外的OTA（線上旅行社）訂房者，如Booking.com、Agoda等，無法使用本次的優惠。從官網訂房或是再次打電話詢問最為保險。

在入住時即表明使用安心旅遊方案，提供旅館手機或身分證字號查詢，確認沒有重複使用後，即可以享有折扣。以下為幾個常見的問題。

何時可以使用？

不分平假日，自7月1日至10月31日皆可使用（但若經費提早告罄會提早結束）。

入住2天以上需分開一天一天訂房嗎？

不用。

舉例來說一對異性戀情侶出去玩訂了兩天房，只需在入住時講明第一天使用男方、第二天使用女方即可。

幾歲可以用？爸媽帶小孩玩，小孩可以補貼一天嗎？

只要有健保卡的民眾皆可參與，所以就算是年紀很小的朋友，只要擁有健保卡都可以登記。

可以訂房給別人住嗎？

不可以，使用折抵身分證字號之旅客本人必須入住。

離島加碼補助是什麼？

安心旅遊也特別有離島加碼，包含金門、馬祖、澎湖、綠島、蘭嶼、小琉球不分平假日，可「再次」使用折抵住宿費一次。也可以直接於離島使用兩次。

舉例來說：星期五入住臺南、星期六入住澎湖，或者星期五入住澎湖、星期六入住臺南，可以先於星期五使用1次補助，星期六再使用1次加碼補助。

或是星期五、星期六連續入住澎湖兩晚，或者星期五入住澎湖、星期六入住金門，可以先於星期五使用1次補助，星期六再使用1次加碼補助。

責任編輯：陳映璇