對山富旅遊來說，過去國旅僅占營收2%，現在在全國邊境封鎖的情況下成為唯一的收入來源，儘管國旅部門從15人增加至200人，未來還是相當艱辛。

山富旅遊（以下簡稱山富）於今年3月剛上櫃，就遭遇到新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的衝擊，營收也隨著國境封鎖越來越嚴格而逐漸下滑。

山富旅遊董事長陳國森不畏武漢肺炎疫情，如期於三月上旬登錄上櫃。 蔣曜宇攝影

「雖然2019年公司成功申請股票上櫃掛牌，但在2020年初遭逢疫情衝擊，也無法倖免營運中斷。」在山富的致股東報告書中，董事長陳國森說。

面對疫情，山富也別無選擇地只能往國旅衝刺。

過去國旅營收僅占2%，山富旅遊投入4成人力衝國旅

翻開山富旅遊2020年1-5月的營收，在2月正式爆發後就開始大量下滑，到5月份出現6家上市櫃旅遊社在疫情以來最慘的數字，月營收僅新台幣38.6萬元。

但其實也不難理解，成立於1988年的山富旅遊，以出境業務為主力營收來源。2019年的年報，山富前3名的營收來源為：東北亞線（59.19%）、大陸線（17.73%）、長程線（10.28%）。

也因為主力營收為東北亞線，也讓山富旅遊在疫情剛爆發於中港澳時顯得信心十足，但最後疫情導致台灣全島封鎖，也讓山富的營收跌至谷底。

在全台旅行社衝刺國旅之時，山富也不得不投入，山富台北企業一部副總經理兼發言人李慶良表示，將配合政府的安心旅遊補助與振興三倍券，擴大投入國旅，「原先國旅部門只有15人，現在公司3-4成的人力都來幫忙，大概擴張到200人。」

因應國旅，專營東北亞線商品的山富，也推出了國內離島、露營等行程。 山富旅遊官網

除此之外，山富也搭上戶外旅遊興起的熱潮，推出蘭嶼、綠島、熱門的抹茶山、各種步道，以及豪華露營的產品。但對山富來說，拓展國旅絕對是辛苦的，畢竟以2019年來說，國民旅遊僅占山富營收的2.11%，約莫在1億左右；2018年則是1.92%，「現在就是這樣慢慢做，希望營收一個月比一個月好。」李慶良說。

2020年，山富營運計畫及經營策略

針對疫情的影響，山富也提出相對應的營運策略調整，包含上述的衝刺國旅，將配合政府安心旅遊的政策之外，也逐步推出各種一日遊、二日遊的國旅商品。

在境外旅遊業務部分完全停擺，也趁這個時候進行產品內容的調整與優化，並針對銷售團隊進行教育訓練，提高業務人員對於各線產品的掌握度。

並嚴格控管公司各項成本與費用開支，同時加強維繫與客戶間的社群經營，維持客戶關係。

責任編輯：陳映璇