鴻海股東會由董事長劉揚偉獨挑大梁，預告接下來鴻海的轉型佈局，一步步擺脫代工業「毛三到四」的窘境。

面對仍在延燒的新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎），首次獨挑大樑主持鴻海股東會的董事長劉揚偉在一開始，就先鞠躬感謝股東們的熱情參與，同時也擔心股東對「劉揚偉」這位上任屆滿週年的董事長感到陌生，因此特別在進入正式會議前、跟股東們自我介紹，除了表示自己跟鴻海的淵源已有13年之久外，也藉此機會感謝創辦人郭台銘的提拔，透露郭台銘是他生命中的貴人。

劉揚偉首次主持股東會，一開始就先向股東們致謝，並表示創辦人郭台銘是他的貴人。 鴻海

但話鋒一轉，作為全球電子代工龍頭的鴻海在未來會如何發展，以及該如何擺脫毛利率「毛三到四」的宿命，才是劉揚偉接下來的功課，他也對此說明鴻海接下來的佈局與策略。

目標明確：三大產業成鴻海發展主力

「電動車、數位健康以及機器人是鴻海接下來重點發展項目，」劉揚偉說。他更近一步解釋，從研調機構統計可以發現，這三大產業到2025年全球的總產值將上看1.4兆美元（約新台幣42兆元），同時這三個產業未來的年複合成長率皆超過20%。

鴻海看好電動車、數位健康跟機器人等三大產業發展，認為不管是未來的總產值會是年複合成長率，都有機會帶領鴻海提高毛利率表現、並再創佳績。 Shutterstock

鴻海的目標將是搶下這其中的一成、即4.2兆元的產值，不僅可以在未來產業趨勢的發展上搶下話語權，對於提升鴻海現在的毛利表現將有明顯幫助，但該如何走到這一步？

「目前鴻海正在進行體質上的調整，」劉揚偉透露，這場調整在他的規劃裡面，將是一場持久戰。

第一步：F1.0現況優化

鴻海將針對公司進行「分工、分享、興立、除弊」這四大方向進行努力，希望可以讓中央與子公司以及中央跟次集團間清楚分工，同時全力推動集團內部資訊的傳遞跟分享。劉揚偉表示，這樣的做法能讓一年後鴻海的毛利從現在的6%提升到7%。

第二步：F2.0數位轉型

「有7成進行數位轉型的企業都死在沙灘上，」劉揚偉表示，因此鴻海要進行轉型也是透過多方評估，包括他個人作為領導者在內，確認他本身有高強度的意願跟能力可以領導鴻海數位轉型後，才於去年9月正式啟動。

鴻海在去年9月啟動數位轉型，劉揚偉表示不管是他本人或是參與的員工都已經感受到數位轉型帶來的好處，接下來將以5年的藍圖把數位轉型逐步拓展到集團的其他事業體。 Olivier Le Moal via shutterstock

他也透露，鴻海數位轉型將會更善用數位科技促使整體營運表現更有效益，例如優化網站平台以利與投資大眾進行更有效率的溝通，提升投資人與法人的體驗；另外，鴻海也優化供應鏈管理平台，讓上游廠商跟客戶能更清楚掌握訂單執行狀況，不僅讓鴻海能強化供應商管理，也能更機動性滿足客戶的需求變化。

目前已有約2,000多為同仁參與第一步的數位轉型，接下來也會陸續推廣到其他事業體，預計5年能擴展到整個集團。

第三步：F3.0轉型升級

這部分鴻海將以「3+3」的概念發展，其中的三是指已經選定的三大產業領域：電動車、機器人及數位健康，另外的三則是支撐這三大領域的技術：包括人工智慧、半導體以及新世代通訊技術。

劉揚偉認為，在第二步與第三步的發展下，將帶領鴻海在未來毛利的表現逐步往上，他給自己的目標是3～4年後將能達到10%。

鴻海研究所，作為產業發展的技術後盾

選定好戰場，也了解到需要技術的支持，鴻海於日前宣布成立鴻海研究院，共計有五大研究所，包括人工智慧研究所、新世代通訊研究所、量子計算研究所、資通安全研究所以及奈米半導體研究所等，並分別邀請到該領域的翹楚來擔任諮詢委員，分別是創新工場創辦人李開復、前台大校長郭大維、台大IBM量子電腦中心主任張慶瑞、電信技術研究中心董事長吳宗成以及前交通大學校長張懋中等人。

鴻海研究院的成立，就是要成為鴻海在接下來三大產業發展背後，重要的技術後盾。 鴻海

劉揚偉表示，希望透過研究所的成立，可以替鴻海集團注入尖端技術的量能，他也透露，鴻海研究所預計在郭台銘生日（10/18）前後首度舉辦技術論壇，展現研究所目前的研發成果。

責任編輯：陳映璇