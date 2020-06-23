面對仍在延燒的新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎），首次獨挑大樑主持鴻海股東會的董事長劉揚偉在一開始，就先鞠躬感謝股東們的熱情參與，同時也擔心股東對「劉揚偉」這位上任屆滿週年的董事長感到陌生，因此特別在進入正式會議前、跟股東們自我介紹，除了表示自己跟鴻海的淵源已有13年之久外，也藉此機會感謝創辦人郭台銘的提拔，透露郭台銘是他生命中的貴人。
但話鋒一轉，作為全球電子代工龍頭的鴻海在未來會如何發展，以及該如何擺脫毛利率「毛三到四」的宿命，才是劉揚偉接下來的功課，他也對此說明鴻海接下來的佈局與策略。
目標明確：三大產業成鴻海發展主力
「電動車、數位健康以及機器人是鴻海接下來重點發展項目，」劉揚偉說。他更近一步解釋，從研調機構統計可以發現，這三大產業到2025年全球的總產值將上看1.4兆美元（約新台幣42兆元），同時這三個產業未來的年複合成長率皆超過20%。
鴻海的目標將是搶下這其中的一成、即4.2兆元的產值，不僅可以在未來產業趨勢的發展上搶下話語權，對於提升鴻海現在的毛利表現將有明顯幫助，但該如何走到這一步？
「目前鴻海正在進行體質上的調整，」劉揚偉透露，這場調整在他的規劃裡面，將是一場持久戰。
第一步：F1.0現況優化
鴻海將針對公司進行「分工、分享、興立、除弊」這四大方向進行努力，希望可以讓中央與子公司以及中央跟次集團間清楚分工，同時全力推動集團內部資訊的傳遞跟分享。劉揚偉表示，這樣的做法能讓一年後鴻海的毛利從現在的6%提升到7%。
第二步：F2.0數位轉型
「有7成進行數位轉型的企業都死在沙灘上，」劉揚偉表示，因此鴻海要進行轉型也是透過多方評估，包括他個人作為領導者在內，確認他本身有高強度的意願跟能力可以領導鴻海數位轉型後，才於去年9月正式啟動。
他也透露，鴻海數位轉型將會更善用數位科技促使整體營運表現更有效益，例如優化網站平台以利與投資大眾進行更有效率的溝通，提升投資人與法人的體驗；另外，鴻海也優化供應鏈管理平台，讓上游廠商跟客戶能更清楚掌握訂單執行狀況，不僅讓鴻海能強化供應商管理，也能更機動性滿足客戶的需求變化。
目前已有約2,000多為同仁參與第一步的數位轉型，接下來也會陸續推廣到其他事業體，預計5年能擴展到整個集團。
第三步：F3.0轉型升級
這部分鴻海將以「3+3」的概念發展，其中的三是指已經選定的三大產業領域：電動車、機器人及數位健康，另外的三則是支撐這三大領域的技術：包括人工智慧、半導體以及新世代通訊技術。
劉揚偉認為，在第二步與第三步的發展下，將帶領鴻海在未來毛利的表現逐步往上，他給自己的目標是3～4年後將能達到10%。
鴻海研究所，作為產業發展的技術後盾
選定好戰場，也了解到需要技術的支持，鴻海於日前宣布成立鴻海研究院，共計有五大研究所，包括人工智慧研究所、新世代通訊研究所、量子計算研究所、資通安全研究所以及奈米半導體研究所等，並分別邀請到該領域的翹楚來擔任諮詢委員，分別是創新工場創辦人李開復、前台大校長郭大維、台大IBM量子電腦中心主任張慶瑞、電信技術研究中心董事長吳宗成以及前交通大學校長張懋中等人。
劉揚偉表示，希望透過研究所的成立，可以替鴻海集團注入尖端技術的量能，他也透露，鴻海研究所預計在郭台銘生日（10/18）前後首度舉辦技術論壇，展現研究所目前的研發成果。
責任編輯：陳映璇