呼吸器已成國家防疫重要資源，鴻海旗下富士康互聯網宣佈，將在威州園區替Medtronic（美敦力）代工呼吸器，年產能1萬台，有需要的話還能倍增。

鴻海宣佈與美國醫療呼吸器巨頭Medtronic（美敦力）策略合作，加速在美生產醫療呼吸器，預估2021年，兩公司宣稱Puritan Bennett 560呼吸器產量將拉高至1萬台。

全球因新冠狀病毒（COVID-19；俗稱武漢肺炎）衝擊，各國確診病例已超過824萬人，各國醫療設備紛紛告急，Medtronic是呼吸器大廠，該企業隨即宣佈成立呼吸器設計規格開放平台Ventilator Open Source Initiative，開放全球可以自行生產他們旗下一款呼吸器機型。

鴻海集團旗下富士康工業互聯網企業（FII）也宣佈將與Medtronic合作，替Medtronic在美生產PB560呼吸器，生產據點就坐落在鴻海美國威斯康辛州的科技園區內，雙方合作契機在於，目前美國呼吸器供給量仍遠遠不足。

鴻海計畫在美國威斯康辛州，於2021年生產1萬台呼吸器。 鴻海

富士康工業互聯網透露，今年初在Medtronic宣佈開放授權生產呼吸器後，就與之聯絡，並在2個月前完成呼吸器的量產測試準備，在該開放授權消息傳出後，全球有20萬次的申請者索取這份呼吸器規格設計藍圖。

鴻海表示，為協助醫生照顧確診病人，如果各國有實際需要，鴻海也承諾將在美國擴張產能至現在規劃的2倍。

BP560是一款可攜式輕量呼吸器，在2010年上市，至今已在35個國家銷售，適用於成人與幼兒，醫院或家中使用，對於治療呼吸性疾病有很大的幫助。

責任編輯：陳映璇